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Ulusal Modern Türk Mutfağı Yemek Yarışması'nda Kayseri Şeker Aşçıları Birinci Oldu



(Fotoğraflı)



KAYSERİ (İHA) - Türkiye Aşçılar Birliğine bağlı Antalya Mutfak Şefleri Birliği tarafından organize edilen ve Antalya EXPO Fuarında 9 uncusu düzenlenen Uluslararası Modern Türk Mutfağı yemek yarışmasının Modern Türk Mutfağı dalındaki 2017 birincisi Kayseri Şeker Fabrikası temsilcileri Turan Bora ve Mesut Bingöl, Gökhan Acar, Orhan Demirkan'dan oluşan ekip kazanarak kupayı Kayseri Şeker'e getirdi.

Türkiye genelinde 12 bin üyesi bulunan Türkiye Aşçılar Federasyonu(TAFED) ve Antalya Mutfak Şefleri Birliği Derneği ANFAŞ İş Birliği İle 18-21 Ocak tarihlerinde düzenlenen yarışmada Türk Mutfağının önemli lezzetlerinden olan Lahana Sarması Vişne Koruğunda demlendirilmek suretiyle modern Türk Mutfağı ile buluşturularak elde edilen ana yemek öncesi ikram edilen lezzet yanında ana yemek olarak Kayserinin Yöresel lezzetlerinden olan Kuzu gerdanı Kurutulmuş meyveler ile tatlandırılırken tatlı olarak ise kabak dolgulu kadayıf olarak bilinen ve patenti tamamen Kayseri Şeker aşçıbaşı Turan Boraya ait olan Kabak Dolgulu Fıstıklı Billuriye sunumu yapıldı.

Kayseri Şeker aşçı ekibinin birincilik ödülü Aşçılar Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Açıkgöz tarafından takdim edildi. Ekip adına açıklama yapan Kayseri Şeker Aşçıbaşısı Turan Bora; Ecdadımızdan bizlere miras bırakılan geleneksel ve yöresel lezzetlerimizi modern Türk mutfağı ile birleştirerek dünya lezzetleri arasında yeniden Türk damak kültürünün yaygınlaşmasına bir nebze olsun katkı sağlamak istiyoruz. Yurt içinde organize edilen yemek yarışmaları yanı sıra ve yurt dışında da Dışişleri Bakanlığımızın katkılarıyla Peru'nun Başkenti Lima şehrinde ve Buruni'nin Başkenti Darusselam şehrinde de Türk Mutfağımızın tanıtımlarına da katılmak suretiyle Türk Mutfağımızın tanıtımlarına katkı sağlamış bulunmaktayız dedi.

Kayseri Şeker aşçılarına birincilik getiren yemek ve tatlının hazırlanışı:

Vişne Koruğunda demlendirilen Lahana Sarması tarifi: Sıvı yağ içerisinde iç fıstıkları bir müddet kavurduktan sonra ince kıyılmış soğanlar ile beraber soteleriz yıkanmış pirinci ilave ederek kavurmaya devam ederiz daha sonra baharatlarını ekleyerek kavurur ve suyunu ekleriz dinlenen harcımıza daha sonra ince kıyılmış ceviz,vişne,dereotu ve naneyi ekleyerek karıştırırız. Lahanaları tuzlu suda haşladıktan sonra soğuk suya çıkartarak biraz bekletiriz hazır olan harç ile beraber sararız .İnce kıyılmış havuç ve limonla hazırlanan yatak üzerine dolmalarımızı yerleştiririz zeytinyağlı sosunu ilave ettikten sonra üzerine kapağı kapatarak ortalama 30 dakika pişirmeye alırız dinlendikten sonra servis edilir.

Malzemeler: Beyaz lahana 500 gr.Pirinç 100 gr.Yenibahar 20 gr.Karabiber 10 gr.Tarçın 10 gr.Zeytinyağı 50 gr. Ayçiçeği yağı 70 gr. Limon 1 adet.Havuç1 adet.Kuru soğan1 adet. Tuz 10 gr.Vişne 40 gr. Dereotu 20 gr. Taze nane 15 gr. Ceviz içi 15 gr. İç fıstık 15 gr olarak kullanılmaktadır.

Kurutulmuş Meyveler İle Tatlandırılmış Körpe Kuzu Gerdanı tarifi: Kuzu gerdanı tavamızda mühürleyerek arpacık soğanlarımızı ekliyoruz salçamızı ilave ederek kavurma işlemine devam ediyoruz taze kekik yapraklarımızı ilave etikten sonra yarmamızı ekleyip suyumuzu ilave ediyoruz ve 45 dakika normal ateşte pişirmeye bırakıyoruz 45 dakika sonra kapağını açtığımız kuzu gerdanın içerisine yıkamış olduğumuz kuş üzümleri ve kurutulmuş kaysımızı ekliyoruz baharatlarını ilave etikten sonra ağzını kapatıp malzemenin özleşmesi için 15 dakika daha pişiriyoruz süre sonunda kapağını açtığımız kuzu gerdanımızın tereyağını ve taze soğanlarımızı ekleyip bir müddet demlenmeye bırakıyoruz.

Malzemeler: Kuzu gerdanı 500 gr.Yarma 100 gr.Kuş üzümü 20 gr.Kuru kayısı 20 gr.Ayçiçeği yağı 50 gr.Tereyağı 50 gr.Salça 30 gr.Tuz 10 gr.Karabiber10 gr.Tane kırmızıbiber 10 gr.Arpacık soğan 50 gr.Taze soğan 40 gr.Taze kekik 10 gr.

Kabak Dolgulu Fıstıklı Billuriye tarifi: Tatlımıza başlamadan şerbetimiz için suyumuzu kaynatıp şekerimizi ilave edip limonumuzu ekleyip kaynamaya bırakıyoruz tatlımız için Tatlı tepsimizin tabanını baklava yağımız ile yağladıktan sonra dökme kadayıflarımızı tel tel tabanına döşüyoruz üzerine ezilmiş fıstık kadayıf karışımını serip tane fıstıkları atıyoruz üstüne şerbetle çektirdiğimiz kabakları dizip üstüne tekrar yağlayıp kalan dökme kadayıfları diziyoruz ve presledikten sonra ince fırçayla son yağını serpiyoruz ve 15 dakika dinlenmeye bırakıyoruz sonrasında kısık ateşte döndürerek 15 dakika pişirip ters çevirdiğimiz tatlımızı 15 dakika daha kısık ateşte pişirmeye devam ediyoruz ve alt tabanını kontrol etikten sonra ocaktan alıp kaynamakta olan şurubumuzu ilave edip 15 dakika şerbetini çekmesini bekliyoruz.

Malzemeler: Dökme kadayıf 200 gr.Baklava yağı 150 gr.Toz Antep fıstığı 50 gr .Tane Antep fıstığı 50 gr. Bal kabağı70 gr.Şeker 150 gr.Su 75 gr.Tahin 10 gr. Kaymak 30 gr.dır.

(AÖ-Y)



26.01.2017 12:02:11 TSI

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