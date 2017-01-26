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Başiskele'de alt ve üst yapı çalışmaları sürüyor



(Fotoğraflı)



İsmail Gündüz

KOCAELİ (İHA) - Başiskele Belediyesi ilçe genelindeki alt ve üst yapı çalışmalarına hız verdi.

Başiskele Belediyesi ilçe genelindeki alt ve üst yapı çalışmalarına devam ediyor. Çalışmalar kapsamında ekipler ilk olarak Aydınkent mahallesi Hacı Mecit Bulvarı üzerinde perde duvar çalışması gerçekleştirdi. Ekipler daha sonra nüfus artışı yaşanan Başiskele'de yol açma, soğuk asfalt ve parke yol çalışmalarını tamamladı. Öte yandan ekipler, Yeniköy Merkez mahallesine açılan yolların alt yapı çalışmasını tamamlayarak Tomurcuk sokak, Çınar caddesi, Kanık sokak, Mandıra sokak ve Sevgi Çiçeği sokakta perde duvar, yaya kaldırımı ve parke yol çalışmaları gerçekleştirdi.

(İG-İÇ)



26.01.2017 12:02:33 TSI

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