İzmit'li izciler kış kampında
(Fotoğraflı)
İsmail Gündüz
KOCAELİ (İHA) - İzmit Belediyesi İzcilik Birimi, okulların tatil olmasıyla birlikte kış kampına başladı.
İzmit Belediyesi İzcilik Birimi, Muzaffer Gündüz liderliğindeki 25 izci 5 gün Karatepe Aksığın köyünde kampa girdi. Hayatlarında ilk kez kampa katılan izciler, "Yoğun ders programından sonra bu kamp bizlere çok iyi geldi. Kampta, bol bol sohbet edip, etkinliklerle stres atıyoruz. Bizlere bu imkanı sağlayan Belediye Başkanımız Dr. Nevzat Doğan'a teşekkür ederiz" dediler.
(İG-GY-Y)
26.01.2017 12:04:01 TSI
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