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Dev emojilerle eğlence başlıyor



(Fotoğraflı)



ADANA (İHA) - Yoğun geçen ilk yarıyılın ardından tatile giren çocuklar, anlık yazışmaların eğlenceli karakterleri "emoji"lerle eğlencenin tadını çıkaracak

Sosyal medyada duygu ve düşünceyi ifade etmek için kullanılan emoji karakterleri, 30 Ocak-5 Şubat tarihleri arasında Adana Optimum Alışveriş Merkezi'nin küçük misafirleri ile buluşuyor. 13.00-20.00 saatleri arasında gerçekleşecek etkinlikte çocuklar, Sömestir tatilinin coşkusunu doyasıya yaşama fırsatı buluyor.

Optimum'da dev emojilerle buluşacak çocuklar, etkinlik alanında eğitmenler eşliğinde çeşitli atölyelere katılacak. Minik misafirler, belirledikleri emoji ifadeleriyle kendi yüzlerinden emoji yaratarak tasarımlarını rozet olarak alabilecek, nail art etkinliğinde tırnaklarını emoji desenleri ile süsleyebilecek. Küçük katılımcılar, yaratıcılıklarını kullanarak kendi emojilerini oluşturup, Optimum AVM'nin koridorlarına yerleştirilen dev emoji dekorlarıyla eğlenceli dakikalar geçirecek.

Tatilin son gününe kadar devam edecek etkinliğe 50 TL ve üzeri alışveriş yapan Optimum Club üyesi ziyaretçiler katılabilecek.

Etkinliğe katılmak için kayıt noktasına başvuru yapılması yeterli olacak.

(ELF-Y)



26.01.2017 12:06:14 TSI

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