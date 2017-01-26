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Test sonucuna göre antibiyotik verilecek

26 Ocak 2017 Perşembe, 12:02
Test sonucuna göre antibiyotik verilecek
Test sonucuna göre antibiyotik verilecek

(Fotoğraflı)

Mehmet Şükrü Yıldırım
BATMAN (İHA) - Batman Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği tarafından akılcı antibiyotik kullanımı eğitimleri verildi.
Eğitime, birliğe bağlı sağlık tesislerinde görev yapan acil servis, çocuk hastalıkları, KBB hastalıkları, iç hastalıkları ve enfeksiyon hastalıkları alanlarında görev yapan uzman hekim ve sağlık personelleri katıldı. Sağlık Bakanlığı'nın gerçekleştirdiği araştırmaya göre, Türkiye antibiyotik kullanımında 40 Avrupa ülkesi arasında üst sıralarda yer almaktadır. Bakanlığının harekete geçmesi ile artık BETA testi uygulanmadan antibiyotik verilemeyecek. Boğaz enfeksiyonu ya da üst solunum yolu enfeksiyonu ile ilgili 5 dakika içinde yapılacak olan BETA testin sonucuna göre antibiyotik belirlenecek. Yeni uygulamaya ilişkin Batman Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği de sağlık personellerine ve hekimlerine gerekli eğitimleri verdi.
(MŞY-MP-Y)

26.01.2017 12:07:55 TSI
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