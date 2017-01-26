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Dağcılardan Vatan Tepesi'ne zorlu tırmanış

26 Ocak 2017 Perşembe, 12:04
Dağcılardan Vatan Tepesi'ne zorlu tırmanış
Dağcılardan Vatan Tepesi'ne zorlu tırmanış

(Fotoğraflı)

Mimar Kaya
HAKKARİ (İHA) - Türkiye Dağcılık Federasyonu Hakkari İl Temsilciliği 2017 yılı kış faaliyetleri çerçevesinde 10 dağcı ile 2450 rakımlı Vatan Tepesi'ne tırmanış gerçekleştirdi.
Hakkari'nin kış turizmine dikkat çekmek amacıyla yapılan Vatan Tepesi tırmanışına TDF Hakkari İl Temsilcisi Naci Ertunç, Bursalı dağcı Yüksel Işık, Türkiye Kayak Federasyonu Hakkari İl Temsilcisi Av. Turgut Besi, dağcılardan Ramazan Aktaş, Kemal Dağgöl, Sülbül Spor Kulübü Başkanı Kemal Özdemir ve beraberinde bulunan 10 kişilik dağcı grubu katıldı. Kara bata çıka zirve tırmanışı gerçekleştiren dağcılar, olumsuz hava şartları nedeniyle gerçekleştirmek istedikleri bazı tırmanışları ise ileriki bir tarihe ertelediler.
Tırmanış için Bursa Budak Dağcılık Kulübü adına Hakkari'ye gelen Yüksel Işık, "Hakkari'yi doğal güzellikleri ve huzur ortamından dolayı tercih ettim. Ülkenin her yerinden bütün dağcı arkadaşları bu tür faaliyetlere katılması çağrısında bulunuyorum. Bu ortamı bize hazırlayan dağcı arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum" diye konuştu.
Dağcılık Federasyonu İl Temsilcisi Naci Ertunç ise, 2017 yılı kış faaliyetlerini düzenlediklerini belirterek, "Bugün 2450 rakımlı Vatan Tepesi'ne tırmanış gerçekleştireceğiz. Aslında Berçelan Yaylası'na tırmanacaktık. Hava muhalefeti nedeniyle faaliyetimizin akışını değiştirdik. Vatandaşlarımızın bu tür faaliyetlerimize katılmasını istiyoruz. O kadar zor değil. Bir defa gelseler eminim ki zor olmadığını görecekler. Bunun dışında Hakkari, Türkiye genelinde terör bölgesi olacak biliniyor. Aslında bildikleri gibi değil. İçişleri Bakanımız da zaman zaman Hakkari'ye gelip, buranın en güvenli bölge olduğunu söylüyor. Gerçekten de Hakkari şu an Türkiye'nin en güvenli bölgesidir. Dileğimiz, ünlü dağcıların yapacağımız faaliyetlere katılmalarıdır" şeklinde konuştu.
Dağcılar, daha sonra tek sıra halinde Vatan Tepesi'ne doğru tırmanışa geçtiler.
(MK-MSA-Y)

26.01.2017 12:09:47 TSI
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