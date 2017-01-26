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YEREL HABERLER  / KÜTAHYA HABERLERİ
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1 yılda 6 bin 465 kişiye yeni iş

26 Ocak 2017 Perşembe, 12:05
1 yılda 6 bin 465 kişiye yeni iş
1 yılda 6 bin 465 kişiye yeni iş

(Fotoğraflı)

Hüseyin Efe
KÜTAHYA (İHA) - Kütahya İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu 2017 Yılı 1. Olağan Toplantısı, Vali Ahmet Hamdi Nayir başkanlığında gerçekleştirildi.
Toplantıya, Belediye Başkan vekili Ali İhsan Ertaş ile kurul üyesi kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.
Kütahya Çalışma ve İş Kurumu Müdür Vekili Hüsnü Balcı, hedefler ve gerçekleşme oranlarını katılımcılarla paylaştı.
Temel istihdam bilgileri hakkında bilgiler veren Çalışma ve İş Kurumu Müdür vekili Hüsnü Balcı, 31 Aralık 2016 itibariyle kuruma kayıtlı iş gücü sayısının 37 bin 956, kuruma kayıtlı işsiz sayısının 18 bin 685, başvuru yapan kişi sayısının 22 bin 231, işsizlik ödeneği alan işsiz sayısının ise bin 810 olduğunu kaydetti.
Balcı, engellilere ve eski hükümlülere yönelik mesleki eğitim kurs proje teklifleri kapsamında kendi işini kurmak isteyen 4 vatandaşın projelerinden 2'sinin onaylandığını aktardı.
2016 yılını değerlendiren Vali Ahmet Hamdi Nayir, "2015 yıl sonu itibariyle İŞ-KUR'a bildirilen açık iş sayısı 12 bin 668 iken 2016 yılı itibariyle 18 bin 119 olarak gerçekleşmiştir. Bir önceki yıla göre yüzde 30 oranında artış meydana gelmiştir. 2015 ile 2016 yılı mukayese edildiğinde kamu sektöründen alınan açık iş sayısında yüzde -83,7 azalış; buna karşılık özel sektörden alınan açık iş sayısında yüzde 18,7 oranında artış gözlenmektedir. 2015 yıl sonu itibariyle işe yerleştirme sayısı 6 bin 599 iken; 2016 yıl sonu itibariyle 6 bin 465 kişi işe yerleştirilmiştir. 2015 ile 2016 yılı karşılaştırıldığında kamu sektöründe işe yerleştirme sayısında yüzde -84 azalış, özel sektörde işe yerleştirme sayısında da yüzde 1,9 oranında artış gözlemlenmiştir. 2015 yıl sonu itibariyle 3 bin 244 işsiz İŞ-KUR kurs ve programlarına katılırken 2016 yılında ise aynı dönemde 3 bin 171 işsiz katılmıştır. Bir önceki yıla göre yüzde 2,2 azalış olmuştur. Yine aynı dönemler incelendiğinde; 2015 yılında 625 kişi girişimcilik programına katılırken 2016 yılında ise 725 kişi bu programdan yararlanmıştır. Yüzde 13,7 artış gözlenmiştir. İşsizlik ödeneğine başvuran kişi sayısı 2015 yıl sonu itibariyle 6 bin 850 iken 2016 yıl sonu itibariyle 11 bin 566 olarak gerçekleşmiş ve yüzde 40 oranında artış olmuştur. İşsizlik ödeneği bağlanan işsiz sayısı 2015 yıl sonu itibariyle 3 bin 453 iken 2016 yıl sonu itibariyle 4 bin 361 olarak tespit edilmiştir. Artış oranı yüzde 20'dir" dedi.
Vali Ahmet Hamdi Nayir, ülkenin ve Kütahya'nın geleceğine katkı sağlayacak olan İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı'nın geniş bir katılımla 3 ayda bir gerçekleştirildiğini söyledi. (EFE)

26.01.2017 12:10:47 TSI
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