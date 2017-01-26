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Körfez Devlet Hastanesi'ne yoğun bakım açılıyor



(Fotoğraflı)



İsmail Gündüz

KOCAELİ (İHA) - Körfez Devlet Hastanesi'nde açılacak olan 4 yataklı 1. basamak yoğun bakım için denetim yapıldı.

Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğünce yapılan denetimler sonrası açıklamalarda bulunan yetkililer, "Şubat 2017 tarihi itibariyle Körfez Devlet Hastanesi yoğun bakım birimi açılıp hasta yatışına ve hizmet vermeye başlayacaktır. Büyük ve zorlu ameliyatlar sonrası yoğun bakım ihtiyacı olan hastalar, 2. Ve 3. Basamak yoğun bakımlarda tedavisi tamamlanmış fakat yoğun bakım ihtiyacı devam eden hastalar, uzun dönem yatağa bağımlı kalan hastalar, evde bakım hastaları gibi hastalara hizmet verecektir. Sorumluluğunu 1 anestezi uzman doktorunun yapacağı yoğun bakımda 5 hemşire çalışacaktır. Yaptığı yeniliklere her gün bir yenisini ekleyip yoluna devam eden hastanemiz yoğun bakım ünitesini de açarak hizmetlerini en iyi şekilde vermeye hastaların mağduriyetlerini en aza indirmeye devam ediyor. Yakın bir zamanda inşaatı başlayacak olan yeni hastane ile birlikte daha kaliteli hizmetler devam edecektir" denildi.

(İG-GY-Y)



26.01.2017 12:11:52 TSI

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