Selendili çocuklara büyük hediye
(Fotoğraflı)
MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, Hayvanat Bahçesi Müzikalı Tatilde 2 adlı tiyatro oyununu Selendili öğrencilerle buluşturdu.
Manisa Büyükşehir Belediyesi, yoğun geçen eğitim öğretim döneminin ardından, minik öğrencileri karne hediyesiyle sevindirdi. Karne heyecanı yaşayan Selendili öğrenciler, Hayvanat Bahçesi Müzikali Tatilde 2 adlı tiyatro oyunuyla buluşunca sevinçleri ikiye katlandı. Çocukların yoğun ilgi gösterdiği oyun, Sevimli Ayı Winny ile arkadaşları, Tiggy, Tavşan, Eeyo, Aslan, Arı ve Kedi ile çıktığı yolculuğu anlatıyor. Öğrencilerin gönüllerince eğlendiği müzikalin ardından veliler düzenlenen tiyatro için Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkür etti.
(AY-Y)
26.01.2017 12:12:04 TSI
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