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ŞEHİRDER, Kazım Karabekir'i unutmadı



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ERZURUM (İHA) - Şehir ve Kültür Araştırmaları Derneği Erzurum'un ve Doğu'nun fatihi olarak bilinen Kâzım Karabekir'i ölümünün 69.yıl dönümünde unutmadı.

ŞEHİRDER Başkanı Murat Ertaş, "19 Mayıs 1919 tarihindeSamsun'a çıkarakKurtuluş Savaşı'nı başlatmış olan 9. Ordu Müfettişi MirlivaMustafa Kemal Paşa'nınİstanbul'daki Osmanlı padişahıMehmed Vahdettinile haberleşmeleri sonucu görevinden istifa etmesi üzerine,İstanbul'dan bizzat kendisine gönderilen ve Mustafa Kemal Paşa'yı tutuklamasını emreden telgrafa rağmen"Ben ve kolordum emrinizdedir Paşam!"sözünü söyleyerekMustafa Kemal Paşa'nın emrine girerekErzurum Kongresi'nin düzenlenebilmesi için büyük gayret gösterip Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda çok önemli hizmetleri olan Kâzım Karabekir Paşa'nın hayatını ve hizmetlerini yeni neslin çok çok iyi öğrenmesi gerekir." dedi.

ŞEHİRDER Başkanı Ertaş sözlerine şöyle devam etti:

"Kâzım Karabekir sadece bir komutan değil, bir eğitimci, bir sosyolog, bir toplum mühendisidir. I.Dünya Savaşı'nda, Çanakkale Cephesi'nde, Kafkas Cephesi'nde, Kurtuluş Savaşı'nda gösterdiği kahramanlıkların her biri bir destan değerindedir. Bilhassa Erzurum'un ve Doğu Anadolu'nun yeniden diriliş harekâtının öncüsü olması, 12 Mart 1918'de Erzurum'u Rus artığı Ermenilerden kurtardıktan sonra Kâzım Karabekir Paşa komutasındaki Türk Kuvvetlerinin Eylül 1920 tarihinde taarruza geçip,Ağustos 1920'de Rusya'daki görüşmelerde Van, Muş ve Bitlis'in Ermenistan'a bırakılması konuşulurken Misak-ı Millihudutları dahilinde olanSarıkamış,Kars,Ardahan,ArtvinveBatum'u Eylül 1920'de aldıktan sonraGümrü'yü de ele geçirip yapılan Gümrü Antlaşması'yla Ermeni Meselesi'ni sona erdirmesi Türkiye'nin ve bölgemizin tarihi ve kaderi açısından çok kıymetlidir. Mustafa Kemal Paşa, Nutuk'ta'Kâzım Karabekir Paşa ve adamları Kurtuluş Savaşı'nda canları pahasına savaşarak galip geldiler. Bu galibiyet sadece onların değil bütün Türk milletinin galibiyetidir. Kâzım Karabekir Paşa, barış döneminde tanık olduğu savaşlar ve siyasi olaylar, toplumu, ülkenin kalkınmasını ve çocukların eğitimini ilgilendiren konular hakkında toplamda 40 civarında eser kaleme alarak adeta savaş ve diriliş günlerini bütün yönleriyle kayıt altına alıp Türk medeniyet tasavvuru için çırpınan bir asker ve aydındır. Onun kitapları Erzurum şehir tarihi ve arşivi açısından özel bir yere sahiptir. Kâzım Karabekir Paşa, 66 yıllık ömrüne bir millet tarihini sığdıracak çalışmalar yapmış ve 69 sene evvel 26 Ocak 1948'de rahmet-i rahmana kavuşmuştur. Kâzım Karabekir denince akla Erzurum gelir. Erzurum'da birçok yerde adı yaşatılan Kâzım Karabekir'i dernek olarak şükranla ve rahmetle anıyoruz, Ruhu şad, mekânı cennet olsun."

(ÖB-ÖB-Y)



26.01.2017 12:12:05 TSI

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