Çocuklar "Çanakkale Geçilmez" çizgi filmiyle tarihi öğrendi
(Fotoğraflı)
Cem Kaan Toka
BİLECİK (İHA) - Bilecikli çocuklar Çanakkale Geçilmez çizgi filmi ile tarihi öğrendi.
Bilecik Belediyesi tarafından çocuklara yarıyıl tatil hediyesi olarak gösterilen Çanakkale Geçilmez çizgi filmi ile güzel ve keyifli anlar yaşadı. Başkan Yağcı, gerçekleştirilen etkinliğin ardından yaptığı açıklamasında, "Çocuklarımıza yarıyıl tatili hediyesi olarak bir çok çizgi film gösterime sunuyoruz. Bugün de çocuklarımız Çanakkale Geçilmez filmi ile Çanakkale'de yaşanan kahramanlık hikayelerini izlediler. Çocuklarımızın tarihimizi bilmelerinin öneminin farkındayız" ifadelerini kullandı.
(CKT-CY-Y)
26.01.2017 12:12:14 TSI
NNNN