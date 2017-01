YEREL HABERLER / ANKARA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Aşevinde kazanlar ihtiyaç sahipleri için kaynıyor

ANKARA (İHA) - Sincan Belediyesi, ihtiyaç sahipleri için çalışmalarını sürdürüyor. Her gün muhtaç birçok aileye, modern ve sağlıklı koşullarda sıcak yemek ulaştıran belediye, bir ailenin iki öğününü karşılayacak şekilde hazırlanan yemekleri belediye araçlarıyla ihtiyaç sahiplerinin evlerine kadar ulaştırıyor.

Belediye, her gün ihtiyaç sahibi yüzlerce aileye, modern ve sağlıklı koşullarda sıcak yemek ulaştırıyor. Şartlar ne olursa olsun ihtiyaç sahiplerine ulaşan Sincan Belediyesi Aşevi ekipleri, kış mevsiminin zorlu hava koşullarında da vatandaşları unutmuyor. Aşevi ekipleri, kimsesiz ve yoksul vatandaşlar için sabahın erken saatlerinde işbaşı yapıyor.

Belediye, yemek dağıtımında önceliği sağlık sorunlarından ya da diğer problemlerden dolayı evde yemek pişiremeyen ailelere veriyor. Her gün 3 çeşit yemeği kapısına kadar giden aileler durumdan oldukça memnun. Her gün evlerine getirilen yemekler ailelerin iki öğünlük yemeğini karşılıyor.



"Vatandaşımız başı sıkıştığında elbette ki bize gelecek"

Her eve sıcak bir çorba girmesi için imkanlar doğrultusunda çalıştıklarını belirten Sincan Belediye Başkanı Mustafa Tuna, vatandaşa yardım etmenin belediye olarak en büyük görevleri olduğunu dile getirdi. "Vatandaşımız başı sıkıştığında elbette ki bize gelecek" ifadesini kullanan Tuna, "Biz de belediye olarak elimizden gelen her yardımı yapmak için çalışacağız. Aşevimiz ihtiyaç sahibi aileleri belirleyerek sıcak yemek yardımında bulunuyor. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yardım etmek için çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

26.01.2017 12:12:30 TSI

