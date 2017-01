YEREL HABERLER / ANTALYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Türel: "Projelerimiz esnafı canlandıracak"

Türel: "Projelerimiz esnafı canlandıracak"



(Fotoğraflı)



ANTALYA (İHA) - Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Doğu Garajı, Nekropol, Balbey, Kent Müzesi projeleri ile Boğaçayı, Kruvaziyer Liman, Konyaaltı Sahili vizyon projelerinin esnafın ticaretini canlandıracağını söyledi.

Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere, 37 merkez, 38 ilçe oda başkanı ile Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'e yeni hizmet binasıyla ilgili hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Başkan Türel, oda başkanları ile buluşmasında esnafın sorun ve taleplerini de dinledi. Esnafın moralinin yüksek olmasının önemine dikkat çeken Türel, "Sizlerin hayırlı ve bereketli işlere vesile olmanız toplumumuzun, Antalya'mızın moral kabiliyetini yükseltiyor ki bu dönemde en çok ihtiyacımız olan husus da budur" dedi.

Sözde değil özde esnaf dostu olduklarını ifade eden Türel, "Antalya'da senelerdir turizm pastasından esnafın istediği payı alamaması en çok şikayet edilen konulardan biriydi.

'O turist bu dükkana girecek' dedik şimdi bununla ilgili çalışmalarımızı tek tek ortaya çıkarıyoruz. İşte Sobacılar Çarşısı'nda bir takım iyileştirme çalışmaları yapıyoruz. Sanat Sokağı'nı oraya taşıdık. Devamında sahafları ve antikacıları çarşının giriş bölümüne taşıyarak, orada farklı hareketlilik ve güzellik sağlamaya çalışacağız" diye konuştu.



Balbey'de hak sahipleri ile görüşmeye başlayacağız

Bu çerçevedeki en önemli adımlarından birisinin de Balbey Projesi olduğunu belirten Başkan Türel, "Balbey projemizi geçen hafta gözden geçirdik. Şimdi Balbey'deki hak sahipleri ve mülk sahipleri ile görüşmelere başlayacağız. Mayıs'a kadar da onlarla bir uzlaşma ortamı oluştuğu takdirde kent merkezinde ikinci bir Kaleiçi ortaya çıkacak. Doğu Garajı'nda geleneksel çarşı kültürünü yaşatacağımız proje ile Nekropol projesi, eski stadyumun olduğu yerde yapılacak Kent Müzesi projesi hızla devam ediyor. Bunların hepsi kent merkezine canlılık kazandırması, esnafın ticaretinin canlanması için çok önemli projeler."



Kruvaziyer limanla zengin turist gelecek

Boğaçayı, Konyaaltı Sahili, Kruvaziyer Liman gibi vizyon projelerinin de esnaf için büyük önem arz ettiğini dile getiren Türel, "Kruvaziyer Liman yaptığımızda zengin turistlerin gezdiği o lüks gemiler günübirlik Antalya'ya gelecek. Sabah demir atacak bu gemiler akşama kadar kalacak. Turistler bütün gün şehirde vakit geçirecek. Bugün Barcelona kruvaziyer liman turizmine doymuş durumda. 6-7 tane kruvaziyer limanı var biz daha bir tanesini yapmaya çalışıyoruz. Çarşısı turist kaynıyor. Herkes Barcelona sokaklarında. O kadar çok turist geliyor ki Barcelona'da yaşayanlar rahatsız olmaya başlamış. Bir kadın belediye başkanları var. Seçim kampanyasında Barcelona'ya gelen turist sayısını azaltacağım vaadinde bulunmuş ve bu vaatle seçim kazanmış. İşte bunların nedenlerini iyi araştırmamız lazım. Şimdi Antalya artık buraları yavaş yavaş görmeye, yakalamaya başlayacak."



Boğaçayı ile esnaf da kazanacak

Boğaçayı Projesi'nin 1 milyar liralık bir yatırım olacağını belirten Başkan Türel, şöyle devam etti: "Boğaçayı Projesi içinde yat limanı, hemen dağın arkasında sinema stüdyoları ve 360 derecelik bir alanda yaşam merkezleri, parklar, halka açık gezi alanları ne istiyorsanız var. Kendi içinde küçük eski raylı sistemle bağlanmış bir ring oluşturacağız. Boğaçayı, içerisindeki taşkın önleme yatırımı etap etap yapılacak. Sinema stüdyoları için dünyanın en önemli sinema sanatçıları gelecek. Belki Antalya'dan ev alacak, yerleşecek, bakkalından alışveriş yapacak. Ben hep söylerim Antalya'daki bir turizm faaliyetinde gece kondu mahallesindeki bakkalın dahi kazancı vardır. Neden? Yatırım olursa, otel yapılırsa belki kapıdaki valiz taşıyan arkadaş gidecek mahallesindeki bakkaldan alışveriş yapacak. Oralarda iş sahibi olursa bu dalga dalga bütün şehre yayılacak. Ama eski parayla 1 katrilyonluk bir yatırımdan bahsettiğimiz süreçte bakıyorsunuz birileri Boğaçayı Projesi'nin Antalya'ya ne faydası var diyor. Antalya'ya 1 milyarlık yatırım yapılırsa içinde 10 bin kardeşimiz iş sahibi olacak, ekmek sahibi olacak. Esnaftan alışveriş yapacak. Şimdi çıkıp bunun Antalya'ya ne faydası var deniliyor. Zaten böyle düşündükleri için 5 sene boyunca bu binayı çürümeye terk ettiler. Yazık olmadı mı Antalya'ya? Yazık oldu. Keşke bıraktığımız yerde bulsaydık Antalya'yı. 5 senede 15 sene geri gittik diyen arkadaşımız çok Antalya'da. İşte bu bina en güzel örneği."



Konyaaltı Projesi'nde kararlıyız

Konyaaltı Sahil Projesi'nin Antalya'ya pırlanta gerdanlık olacağını ve esnafın buradan ekmek yiyeceğini vurgulayan Başkan Menderes Türel, "Şimdi iki ihalede yatırımcı bulunamadı. Ama inşallah kararlıyız yapacağız. Bildiğimiz doğru yolda Allah'ın izni ile hedefe ulaşmak için her türlü imkanı deneriz. Orada da başımıza neler geldi. 15 senedir bu sistemle Konyaaltı sahilini, Konyaaltı Belediyemiz işletmekteydi. Oradaki büfeler, daha sonra gazinoya, restorana döndü, onlar ayrı mevzu. Biz aynı modelle bir şey yapmaya kalktık, bu işi yapanlar kalktı dedi ki "Halka kapatıyor." Konyaaltı'nı halka kim kapatacaksa karşısında önce beni bulur. 15 senedir siz aynısını yaptınız. Hatta mecliste Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e de söyledim "Başkan senden öğrendik bu işleri, şimdi biz yapınca laf ediyorlar sizinkiler" dedim. Bize bariz şekilde haksız suçlamalarda bulunuyorlar. İhaleyi internetten canlı yayınlayacağız dedik, 2 gün önce basına verdik, baktım hepsi döküldü geldi. Ben bu projeyi zaten 1.5 yıldır meslek odaları ile çalışıyorum. Bazı siyasi muhaliflerimiz "Menderes Türel burayı hatırlı kişilere verecek" dediler. İki ihale yaptık bir tane hatırlı kişi bulamadık. Ne oldu attığınız iftiranın altında kaldınız mı? Allah'tan başka kimseden korkumuz yok. Hesabını veremeyeceğimiz zerre işimiz yok. Ancak iftira atarlar, iftira da bizim üstümüzde durmaz. Millet her şeyin farkındadır. Zamanında denediler boylarının ölçüsünü aldılar. Derdimiz, işimiz, gücümüz hizmet, bizim gücümüz sizsiniz. Bizim gücümüz eğer siz olursanız Antalya bu hizmetlere kavuşmaya devam eder ve devam edecek."

AESOB Başkanı Adlıhan Dere de, Başkan Menderes Türel'in göreve geldiği günden bu yana esnaf ile ilgili çok önemli kararlar aldığını ifade ederek, "Sobacılar Çarşısı'nda kendisine ait olan 6 dükkanı bize bilabedel verdi. Soba Müzesi olarak kullanılan 3 katlı binayı bize devretti. Antalya Kasaplar Odamıza ANET Entegre Tesisleri'ni devretti. Korkuteli Şoförler Odası'na Korkuteli Otogarı'nın işletmesini devretti. Ne dediysek yapıyor, neyiniz varsa bize veriyorsunuz, sağ olun Başkanım. Her istediğimizde görüşebiliyor, derdimizi size anlatabiliyoruz. Ulaşımda devrim yaptınız. Göreve gelir gelmez bütün bürokratlarını Antalya da bulunan şoförler odaları başkanları ile karşı karşıya oturtarak bütün kararları beraber aldınız. Başkanım pansiyoncular için su fiyatı fazla dedik, indirim yaptınız. Antalyaspor Tesisleri, EXPO-Kundu, Kundu-Belek yollarını kazandırdınız. Vizyon projeleriniz hayata geçiyor. Antalya'mızı marka şehir yaptınız Başkanım. Bize de sizi desteklemek düşüyor. 75 bin esnaf, 75 oda başkanım ve 598 delege adına sizlere teşekkür ediyorum."

Başkan Türel, daha sonra oda başkanlarına yeni hizmet binasını gezdirdi.

(SÇ-SÇ-Y)



26.01.2017 12:13:04 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER