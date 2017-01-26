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Bilecik Belediyesi Basketbol Kulübü son şansını iyi değerlendirmek peşinde

26 Ocak 2017 Perşembe, 12:11
Bilecik Belediyesi Basketbol Kulübü son şansını iyi değerlendirmek peşinde
Bilecik Belediyesi Basketbol Kulübü son şansını iyi değerlendirmek peşinde

(Fotoğraflı)

Cem Kaan Toka
BİLECİK (İHA) - Türkiye Basketbol 2. Ligi (TB2L) takımlarından Bilecik Belediyesi Basketbol Kulübü, hafta sonu oynayacağı ve gruptaki son şansı Yeşilyurt maçının hazırlıklarını devam ediyor.
Bilecik Belediyesi Basketbol Kulübü pazar günü Çankırı'da TB2L B Grubu 13. hafta mücadelesine çıkacağı Yeşilyurt maçının hazırlıklarını İstasyon Kapalı Spor Salonu'nda yaptığı fizik ve kondisyona dayalı antrenmanla hazırlandı. 10 takımlı B grubunda 14 puanla en son sırada yer alan Bilecik temsilcisi gruptaki rakibi olan ve 16 puanla 7'inci sırada yer alan Yeşilyurt karşılaşmasında hedef galibiyet olurken, bu maç son şans olarak nitelendiriliyor.
"Bu son şansımız"
Antrenman sonrası açıklama yapan takımın Başantrenörü Yeşer Karabulut, hafta sonu deplasmanda Çankırı Demirspor karşısında aldıkları mağlubiyet sonrası üzgün olduklarını anlatarak "Bu hafta kendi saha ve seyircimiz önünde çok önemli bir maça çıkacağız. Gruptaki rakibimiz olan Yeşilyurt yenerek bu takıma averaj sağlamak istiyoruz. Bu maça çok iyi hazırlanıyoruz. Bu maçı kazanarak grupta kalmak için şansımızı sürdüreceğiz. Bu maç bizim için çok önemli. Taraftarımız bu maçta en önemli faktör olacak bize ve onları pazar günü oynayacağımız maça davet ediyorum" dedi.
(CKT-MET-Y)

26.01.2017 12:15:47 TSI
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