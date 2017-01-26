YEREL HABERLER / ANTALYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. "Cumhurbaşkanlığı Sistemi" Antalya'da konuşulacak

"Cumhurbaşkanlığı Sistemi" Antalya'da konuşulacak



(Fotoğraflı)



ANTALYA (İHA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi 'Yeni Türkiye Buluşmaları' konferans dizisi, ülke gündeminin nabzını tutmaya devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'nın düzenlediği Yeni Türkiye Buluşmaları, ülke gündemindeki ana konuları alanından uzman konuklarla ele alıyor. Konferans dizisinin bu haftaki konusu Cumhurbaşkanlığı Sistemi. 28 Ocak Cumartesi saat 14.30'da Kepez Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde düzenlenecek konferansın oturum yöneticiliğini Siyaset Bilimci Dr. Murat Yılmaz üstleniyor.

Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nin tüm yönleriyle ele alınacağı konferansa; Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Faruk Bilir, Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muharrem Kılıç ve Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Serdar Korucu konuşmacı olarak katılacak. Katılımın ücretsiz olduğu Yeni Türkiye Buluşmaları'na tüm Antalyalılar davetli.

(SÇ-SÇ-Y)



26.01.2017 12:15:58 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER