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Çocuklara masal tadında bir proje



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin, Salihli Gümüşçayı'nı yeniden tasarlayarak geleceğe taşıyacak çalışmaları içeren projesi vitrine çıktı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Salihli'ye dev bir eser daha kazandırıyor. Projenin adı, Salihli Masal Ormanı. Gümüşçayı Rekreasyon alanında 38 bin metrekarelik alan üzerinde can bulacak proje, Gümüş Kafeterya ile Hüseyin Bulut Köprüsü arasında yer alacak. Masal Ormanı Projesinin ihale aşamasında olduğunu dile getiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, projenin içeriği hakkında da bilgiler verdi. Başkan Ergün, "Salihli Gümüşçayı kenarında bulunan 38 bin metrekarelik alanda planladığımız Masal Ormanı içerisinde, masal kahramanlarının yanı sıra her yaş grubuna ait oyun grupları, atlı karınca, eğlence duvarı ve eğitsel masallar ve çeşitli etkinlik alanları bulunmaktadır. Çocukların eğlenip öğrenebileceği masal etkinlik ve oyun alanlarının yanı sıra gençler için adrenalin parkuru, aileler için kafe, amfi ve seyir terasları bulunmaktadır. Ayrıca alan içerisinde bisiklet yolu, koşu parkuru ve açık spor alanları da mevcut. Yeşilin hakim olacağı Masal Ormanı, gün yüzüne çıktığında farklı birçok projeye de ilham kaynağı olacaktır" diye konuştu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Salihli Belediyesi işbirliğinde ilçede bir çok projenin start aldığını belirten Başkan Cengiz Ergün, "Halkımızın günlük yaşantısına değer katacak, etkinlik alanları ile çocukların zararlı alışkanlıklardan uzak duracağı ve kişisel gelişimlerine pozitif katkılar sağlayacak bu alanı Salihli'ye kazandırmaktan mutluluk duyuyoruz. Gümüşçayı'ndaki 38 bin metrekarelik alan Masal Ormanı ile hak ettiği değeri bulacak. Salihli'mize hayırlı olsun" diye konuştu.

(AY-Y)



26.01.2017 12:16:11 TSI

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