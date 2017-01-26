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Manavgat Belediyesinden ağaçlara kış bakımı



ANTALYA (İHA) - Manavgat Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, sorumluluk alanlarında ki palmiye ve çalıların kışlık bakımını gerçekleştiriyor.106 mahalleye, düzenli ve planlı bir şekilde hizmet veren Manavgat Belediyesi, 20 kişilik ekibiyle palmiye dallarının budanması ve kabuğunun soyulması işlemlerinin yanı sıra refüjlerde ki çalıların temizlenmesi ve bakım işlemlerini de yerine getiriyor.Side Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda ve Kumköy Cumhuriyet Bulvarı'nda devam eden çalışmalarda, palmiyelerin büyümesi ve çalıların bahar aylarında yeniden gür hale gelmesi amaçlanıyor.

(ak)



26.01.2017 12:16:20 TSI

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