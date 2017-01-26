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Başkan Toyran'dan Söke'nin yeni başhekimine ziyaret



(Fotoğraflı)



Levent Tuncer

AYDIN (İHA) -Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran Söke Devlet Hastanesi'nin yeni başhekimi Mustafa İkizek'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.



Ocak ayı başında Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi Başhekimliği'ne Uzman Doktor Mustafa İkizek atanmış, başhekimlik görevine başlamıştı.

Söke'nin yakından tanıdığı ve sevdiği, Sökeli birinin Başhekim olarak atanmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Toyran; "Yıllardır memleketi Söke'de dahiliye uzmanı olarak görev yapan Sayın Mustafa İkizek'in idareci olarak başarılı bir görev yürüteceğinden şüphemiz yok. Başhekimlik görevinin kendisine ve Söke'ye hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi Başhekimi Mustafa İkizek, Başkan Toyran'ın ziyaretinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi, teşekkür etti.

(LT-MB-Y)



26.01.2017 12:19:18 TSI

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