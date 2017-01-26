İzmit'li güreşçiler 2. Lige yükseldi
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İsmail Gündüz
KOCAELİ (İHA) - İzmit Belediyespor Güreş takımı Afyon'da düzenlenen Türkiye Güreş Lig'i müsabakalarında başarılı sonuçlar elde ederek 2. Lig'e katılmaya hak kazandı.
Afyon'da düzenlenen ve 2 gün süren büyükler serbest ve grekoromen Türkiye Güreş Ligi terfi müsabakalarında İzmit Belediyespor güreşçileri büyük başarı gösterdiler. Ömer Aslantaş ve Özer Ay'ın çalıştırdığı İzmit Belediyespor güreş takımı Afyon'daki müsabakalara 8 sporcuyla katıldı. Güreşçiler, büyük başarı göstererek 2. lige yükselmeyi hak etti.
(İG-GY-Y)
26.01.2017 12:19:46 TSI
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