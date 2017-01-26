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Çeyrek asırlık Kozan Otogarı'na yeni çehre



(Fotoğraflı)



Erol Karaoğlan

ADANA (İHA) - Adana Büyükşehir Belediyesi, 25 yıldır hizmet veren Kozan Otogarı'na da yeni çehre kazandırdı. Yaklaşık 2 bin metrekare alana sahip Kozan Otogarı, yolcu bekleme salonundan tuvaletlere, çatıdan kaldırımlara, ışıklandırmadan terminallere kadar yenilendi.

Yol, içme suyu, kanalizasyon, ulaşım, ekmek, temizlik, yeşil alan, kırsal kalkınma, eğitim, kültür ve sanat hizmetleriyle Kozan halkının yüzünü güldüren Adana Büyükşehir Belediyesi, yılda ortalama 350 bin yolcu trafiğinin yaşandığı Kozan Otogarı'nı üç aylık çalışmayla baştan aşağı elden geçirdi.

Günde 70-80 yolcu taşıtının giriş-çıkış yaptığı, 31 esnafın hizmet verdiği Kozan Otogarı'nın ilk etapta çatısını yenileyen yüklenici firma görevlileri, tuvaletlerin fayans ve armatürlerini değiştirdi. Bekleme salonunda ve bilet satış gişelerinde tadilat ve boya işlerini tamamlayan, pencere ve kapı doğramalarını değiştiren görevliler, tesisin çevre ışıklandırmasını ve terminallerin tabela yenilemelerini yaptı.

Kapsamlı tadilatın tamamlanmasının ardından Kozanlılar ve otogarda hizmet veren işletmelerin yetkilileri memnuniyetlerini dile getirdi. Başkan Hüseyin Sözlü'ye teşekkür eden vatandaşlar, "25 yıl önce yapılan Kozan Otogarı bugüne kadar bir kez dışarıdan boyanmıştı. Kozan'ın dört bir yanına hizmet yağdıran Adana Büyükşehir Belediyesi, otogarımızı da yeniledi. Bu tesisi modern bir hale büründüren Başkanımız Hüseyin Sözlü'den Allah razı olsun" diye konuştular.

(EKA-Y)



26.01.2017 12:21:32 TSI

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