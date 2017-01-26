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Gümrük Müdürlüğü'nden Manisa Büyükşehir'e ziyaret



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - Manisa Gümrük İl Müdürü Nebi Köse ve teknik ekibi, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya'ya nezaket ziyaretinde bulundu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya, Gümrük İl Müdürü Nebi Köse ve teknik ekibini makamında ağırladı. Köse, nezaket ziyareti gerçekleştirdiklerini belirterek, kendilerini konuk ettiği için Genel Sekreter Aytaç Yalçınkaya'ya teşekkür etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Yalçınkaya, Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin şehri geliştirmek için her kurumla işbirliği içerisinde olmaya hazır olduğunu belirtti ve konuklarına teşekkür etti.

(AY-Y)



26.01.2017 12:22:39 TSI

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