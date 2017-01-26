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Gaziantep'te ücretsiz kedi barınağı dağıtılıyor



(Fotoğraflı)



GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep'te soğuk kış günlerinde sığınacak yer bulmakta zorlanan hayvanlar için barınak dağıtılıyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal hayatı koruma Daire Başkanlığı tarafından sokakta zor koşullarda yaşayan hayvanların durumu değerlendirilerek, hayvan besleme evi ile barınakları oluşturulmuştu.Çalışmalarını sürdüren daire başkanlığı, şehrin muhtelif 30 yerine köpek ve 5 yerindeki kedi besleme noktasıyla tüm parklardaki kuş besleme noktalarına kedi ve köpekler için enerjisi yüksek kuru mamalar, kuşlar için ise buğday ve mısır taneleri bıraktı. Sokak hayvanlarının mağdur olmaması için çalışmaların kapsamını genişleten ekipler, sokaktaki kedi ve köpeklerin su yem ihtiyacını gidermek için hazırlanan barınak ve yemliklerin sayıları arttırıldı.

Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanlığı, son olarak ise isteyenlere ücretsiz dağıtılabilmesi amacıyla 50 adet kedi barınağı yaptırdı. İsteyen vatandaşlar, bu barınaklar için müracaat ederek, ihtiyaç duyulan noktalara barınakların yerleştirilmesinde aracı olabilecekler. Barınaklar için başvuruların Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne yapıldığı belirtildi.

(LO-SD-Y)



26.01.2017 12:23:00 TSI

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