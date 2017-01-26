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Çubuk Belediye Başkanı Acehan'dan İHA'ya ziyaret



(Fotoğraflı)



ANKARA (İHA) - Çubuk Belediye Başkanı Tuncay Acehan, İhlas Haber Ajansı (İHA) Ankara Haberler Müdürü Beyazıt Cebeci'yi ziyaret etti.

Çubuk Belediye Başkanı Tuncay Acehan, ziyarette ilçede sürdürülen belediye çalışmaları ve projeler hakkında detaylı bilgi verdi. Ankara ve ilçelerinin tanıtımı ve yerel yöneticilerin hizmetlerini kamuoyuna aktarma noktasında İHA'nın katkılarına yakından şahit olduğunu dile getiren Başkan Acehan, İHA yönetimi ve çalışanlarına teşekkür etti. Çubuk Belediyesinin önümüzdeki dönemde ön plana alacağı çalışmalarına değinen Acehan, "İnşallah 2017 ve 2018 yılları bizim için yatırım yılı olacak. İlçemize yakışır belediye binası, kültür merkezi, lojistik binası, kapalı semt pazarı, şehir hamamı ile Çubukabad Parkı ve festival alanı projelerimizi hayata geçireceğiz. Elbette bu projelerimizi de sizlerin aracılığıyla halkımıza en iyi şekilde anlatacağız'' diye konuştu.

Beyazıt Cebeci de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Belediye Başkanı Acehan'a İHA'nın çalışmaları hakkında bilgi verdi.

(SLCK-CC-Y)



26.01.2017 12:31:49 TSI

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