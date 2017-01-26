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Kocaeli Kızılay Şubesi'nden Başkan Vekili Özak'a ziyaret



(Fotoğraflı)



İsmail Gündüz

KOCAELİ (İHA) - Türk Kızılayı Kocaeli Şube Başkanı Dr. Cengiz İpek ve yönetim kurulu, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zekeriya Özak'ı ziyaret etti.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zekeriya Özak, Türk Kızılayı Kocaeli Şube Başkanı Dr. Cengiz İpek ve yönetim kurulunu makamında misafir etti. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zekeriya Özak'ın makamında gerçekleştirilen ziyarette Türk Kızılayı Kocaeli Şube Başkanı Dr. Cengiz İpek, Sekreter Yardımcısı Fatih Bahadır Gültekin ve yönetim kurulu üyesi Şengül Karagöz yer aldı. Ziyarette Şube Başkanı Dr. Cengiz İpek, Türk Kızılayı kan bağış kampanyası ve çalışmaları hakkında bilgi sunumunda bulundu. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zekeriya Özak'ta, Kızılay Kocaeli Şube Başkanı Dr. Cengiz İpek ve yönetim kurulunu, başlatılan bu anlamlı kampanyadan dolayı kutlayarak, çalışmalarında başarılar diledi ve ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

(İG-GY-Y)



26.01.2017 12:34:44 TSI

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