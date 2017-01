YEREL HABERLER / GAZİANTEP HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. GTO Gaziantep için Ankara temaslarına devam ediyor

GAZİANTEP (İHA) - GTO Başkanı Beyhan Hıdıroğlu ve beraberindeki yönetim kurulu üyelerinden oluşan heyet Ankara temaslarını Başbakan yardımcısı Mehmet Şimşek ile sürdürdü.

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim kurulu üyelerinin, Gaziantep iş dünyasının sorunları ve GTO projeleri ile ilgili yürüttüğü Ankara temasları Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Gaziantep Milletvekilleri Şamil Tayyar, Abdulkadir Yüksel ve Mehmet Gökdağ ile devam etti.

GTO Yönetim Kurulu Başkanı Beyhan Hıdıroğlu ziyaretlerle ilgili yaptığı değerlendirmede, "Kentin gelişimine önemli katkı sağlayacağına inandığımız projelerimiz ve yaşanan sorunlara ilişkin çözüm önerilerimizi Ankara'ya taşımaya devam ediyoruz" dedi. Gaziantep'in içinde bulunduğu coğrafya ve omuzlarındaki yüklere rağmen başarı yolunda kararlılıkla yürünüldüğünü vurgulayan Hıdıroğlu, bu yolda yalnız kalmamak ve daha güçlü adımlar atabilmek için Ankara'ya 'Gaziantep'i geleceğe birlikte hazırlayalım' çağrısında bulunduklarını söyledi.

Hıdıroğlu, Gaziantep'in sosyo ekonomik gelişiminin önündeki engelleri ve GTO tarafından hayata geçirilmek istenen Gaziantep Lojistik Köy, GTO Akademi Eğitim Kampüsü, Savunma Sanayi Yatırımları gibi projeleri yetkililerle paylaşmaya devam edeceklerini söyledi.

Bakan Şimşek, "Gaziantep Lojistik Köy için çalışıyoruz"

"Gaziantep'teki dinamizmi, cesareti ve çabayı taktir ettiğini belirten Başbakan Yardımcısı ve Gaziantep Milletvekili Mehmet Şimşek, Lojistik Köy Projesini takip ettiklerini ve hayata geçirilmesi için çabaladıklarını kaydetti.

GTO'nun Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve İpekyolu Kalkınma Ajansı işbirliği ile 2016 yılında fizibilite çalışmasını tamamladığı Lojistik Köy projesinin hayata geçirilmesinin hem Gaziantep hem de bölge için önemli olduğunu belirten Şimşek, "Projenin hayata geçirilmesi için her türlü desteği vermeye çalışıyorum" dedi.

GTO'nun sunduğu Gaziantep'te savunma sanayi yatırımına yönelik projeyi de oldukça yerinde bulduğunu kaydeden Şimşek, Gaziantep için yeni bir yatırım alanı oluşturmayı, makine- metal sektörünü güçlendirmeyi, istihdam alanı açmayı hedefleyen bu proje için izlenmesi gereken yol haritası noktasında heyetle paylaşımlarda bulundu.

Şamil Tayyar, "Gaziantep'i tüm gerçekleri ile masaya yatırmalıyız"

Gaziantep AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar GTO heyetini kabulünde, Gaziantep'e faydalı olmak istiyorsak kentin tüm gerçekleri ile masaya yatırılması gerektiğini belirtti.

Tayyar, "Gaziantep'in geleceğini planlarken kentin olumlu olumsuz tüm yönlerini, tüm gerçekleri ile masaya yatırmalıyız. Problemleri ortaya koyarak çözüme ulaşamayız" ifadelerini kullandı.

Tayyar, GTO projelerini bu perspektiften değerlendirerek ele alacağını ve her türlü desteği vereceğini ifade etti.

Abdulkadir Yüksel, "Bize getirdiklerimiz ev ödevimiz"

AK Parti Gaziantep Milletvekili Abdulkadir Yüksel ise Gaziantep'e birlikte hizmet etmeyi önemsediklerini dile getirerek GTO heyetinin sunduğu projeler için "Bize getirdikleriniz bizim ev ödevimizdir" dedi.

Gaziantep'in 81 ile model olabilecek güçte ve özellikte olduğunu ifade eden Yüksel, "Gaziantep uyumlu bir kent. Siyasette, sivil toplumda, bürokraside her alandaki bu uyum bir nimettir. Her yerde ses getiriyoruz" ifadelerine yer verdi.

Mehmet Gökdağ, "Güçlüyüz ama yalnız bırakmayın"

Gaziantep CHP Milletvekili Mehmet Gökdağ GTO heyetini kabulünde Gaziantep'in sorunlarını kendi çözebilen güçte olduğunu ancak yalnız bırakılmaması gerektiğine vurgu yaptı.

Gökdağ, iş dünyasının yatırım yapmak ve üretebilmek için yarın ne olacak kaygısında olmaması gerektiğini söyledi.

Söz konusu Gaziantep olunca tüm milletvekilleri birlikte hareket ederiz diyen Gökdağ, GTO projelerinin takipçisi olacağını belirtti.

Ankara'da gerçekleştirilen temaslarda Yönetim Kurulu Başkanı Beyhan Hıdıroğlu başkanlığındaki heyette, Başkan Yardımcıları Fatih Güllüoğlu, Sadık Koçak, Sayman Üye M.Sami Akay, Yönetim Kurulu Üyeleri Hüseyin Özgüler, Kamil Tosun, Murat Karakaş ve Bülent Evyapan, Mustafa Zor ve Genel Sekreter Vekili Figen Çeliktürk' de yer aldı.

26.01.2017 12:36:07 TSI

