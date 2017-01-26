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Tuna: "2016 yılındal bin 500'e yakın ruhsat verdik"

- Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, verdikleri ruhsatlar sayesinde ciddi anlamda gelir sağladıklarını belirtti

- Başkan Tuna, 2016'yı İHA muhabirine değerlendirirken, geçen yılın meşakkatli bir yıl olarak yaşandığını ifade etti



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Koray Ünlü

MERSİN (İHA) - Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, Toroslar'ın artık kendi kendine yetebilen bir ilçe olduğunu belirterek, "2016 yılında merkez ilçeler içinde diğer belediyelerin verdiği toplam ruhsat sayısından daha fazla ruhsat vermiş bir belediye konumuna geldik. Artık kayıtlı ev yaptıran, ruhsatlı bina şekillendiren bir belediye konumuna geldik. Bu sayede belediyeye de ciddi anlamda ruhsat geliri oldu. Eskiden hiç yoktu. Yıllık 100 tane ruhsat veriliyordu. Bu yıl bin 500'e yakın ruhsat verdik" dedi.

Başkan Tuna, 2016 yılını İHA'ya değerlendirdi. 2016 yılının çok meşakkatli bir yıl olarak yaşandığını vurgulayan Tuna, "Özellikle ülkede yaşanan problemler, 15 Temmuz darbe girişimi, ardından oluşan OHAL uygulaması derken hakikaten ülke hem ekonomik anlamda hemde gerilim atmosferinde 2016 yılını tamamladı. Özellikle yılbaşı gecesinde yapılan Reina saldırısı onun öncesinde İstanbul'daki ve Kayseri'deki patlamalar derken hakikaten ülke gerilimde, millet gerilimde bir yılı tamamladı. Ekonomide bir dar boğaza giriş var. İnşallah bunlar düzelir. Tabi Ortadoğu coğrafyasında yıllardır süren, emperyalist güçlerin bu coğrafyada sınırları değiştirmek için yaptıkları Büyük Ortadoğu Projesini hayata geçirmenin yollarına bakıyorlar. Bizde bu yaşananlardan belediye olarak etkilenmememiz mümkün değil. 15 Temmuz'dan sonra İller Bankası'ndan belediye payına gelen rakamda yaklaşık 1 milyonluk azalma oldu. Hakikaten bizim gibi küçük bütçeli belediyeler için önemli bir rakam" diye konuştu.



"1968'den sonra ilk defa böyle yoğun bir kar yağışı oldu"

Olayların yanı sıra doğal afetlerin de bu yıl Mersin'i çok fazla vurduğuna dikkat çeken Tuna, "Son zamanlarda yağan yağmur bizim çukur olan mahallerimizde ki eski dere yataklarına yapılan evlerde 100'e yakın evin su basmasına sebep verdi. Karda 1968 yılından beri ilk defa böyle yoğun bir şekilde yağdı. Dolayısıyla onla mücadele ettik. Bizim personelimiz yaklaşık 1 ay dağda kaldı. Bağlanan 32 köy ile 5 tane beldede özellikle yol açma çalışmalarımız devam ediyor. Belediyecilik anlamında yapmakta olduğumuz yeşil alan, spor tesisleri projelerimiz var. Özellikle drag pistiyle ilgili çalışıyoruz. Sağlık Mahallesinde bir yeri aldık ve orayı kamulaştırdık. Yine Arpaç, Resul ve Çopurlu mahallerimizde spor tesisi projemiz var. Gençlik Merkezi projemiz 45 bin metre kare alanda devam ediyor. Özellikle son 6-7 aydır, bölgede Aksagaz, Meski, Tedaş, internet firmalarının yapmış olduğu alt yapı çalışmaları ciddi anlamda problemsiz olan sokaklarımızda problem oluşturdu. Onların takibini ve yama çalışmalarını devam ettiriyoruz. Alt yapı çalışmalarında yolun ve kaldırımların tahrip olmaması mümkün değil. 4 bine yakın sokağımız vardı. 3 bin 700'ünün yol ve kaldırım çalışmalarını tamamlamıştık ama şimdi yapılmış olan yerlerde de sıkıntılar ortaya çıkmaya başladı" şeklinde konuştu.



"Sosyal projelerimiz devam ediyor"

Sosyal projeler noktasında Toroslar Belediyesi Mesleki Teknik Eğitim Kursları Merkezi'nde (TORTEK) eğitimlerin sürdüğünü kaydeden Tuna, "13. Avrupa Birliği projemiz kabul oldu. Dezavantajlı kadınların tekstil üzerine mesleki anlamda eğitimleriyle alakalı projeyi de hayata geçirmeye başladık. Son zamanlarda özellikle dikim merkezleri bölgemizde yoğunlaşmaya başladı. Yeni yapılan binaların altında şu ana kadar 35 tane esnaf iş yeri açtı. Yaklaşık buralarda 5 bine yakın insanımız iş sahibi oldu. Türkiye'de kullanılan ve Türk malı olan eşofmanların yüzde 90'ı Mersin'de imal ediliyor. Bunun ciddi anlamda bir kısmı Toroslar'da imal ediliyor olması, bizi de mutlu ediyor. Bölgemizin ne olduğunu biliyoruz. Ne yapacağımızı biliyoruz. Önümüzdeki günlerde de Şehir Hastanesi'nin açılışı olacak. Dolayısıyla Toroslar'daki insan sirkülasyonu oldukça artacak. Onların gelişiyle oluşturacağı sinerji bölgeye olan katkısı çok fazla hissedilecek. Zaten o kısımlar yeni gelişme bölgelerimiz. Oralar için ciddi projeler üretiyoruz. Eski mahallelerimizde de özellikle 1/100 binlik çevre düzeni planı Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde kabul oldu. Şu anda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda onayı bekliyor. Ardından da 5 binlik revizyon planı da taslak halinde hazır. Onu da tamamladığımızda bölgenin ufku açık olacak. Hastane ile otoban arasında kalan yaklaşık 5 bin dönümlük çok tarıma elverişli olmayan, kullanılmayan arazının boz toprak dediğimiz 4. sınıf toprak imara açılacak. Orada oluşacak olan yatırımların getirisi bölgeye ciddi anlamda katkı sağlayacak. Toroslar'ın vizyonu açık" ifadelerini kullandı.



"2016 yılında merkez ilçeler içinde en çok ruhsat veren ilçe olduk"

Mersin merkezde şu anda nüfus anlamında en büyük ilçe konumunda olduklarının altını çizen Tuna, "Bunu doğru şekillendirdiğimiz de özellikle yayla yollarında insanların kahvaltı yapacağı, oturabileceği mekanlar yapmayı hedefliyoruz. Yağan karın getirdiği katma değeri geçtiğimiz haftalarda gördük. Binlerce kişi Toroslar bölgesine akın etti. Belki denizimiz yok ama dağın avantajlarını daha faydalı hale getirebiliriz. Gelinen noktada Toroslar, 2016 yılında merkez ilçeler içinde diğer belediyelerin verdiği toplam ruhsat sayısından daha fazla ruhsat vermiş bir belediye. Artık kayıtlı ev yaptıran, ruhsatlı bina şekillendiren bir belediye konumuna geldik. Bu sayede belediyeye de ciddi anlamda ruhsat geliri oldu. Eskiden hiç yoktu. Yıllık 100 tane ruhsat veriliyordu. Bu yıl bin 500 yakın ruhsat verdik. Bu gelişmenin en güzel örnekleri. Bütün bunları topladığımızda Tırmıl Sanayi'sinin üst kısmındaki belediyeye ait sınırda lojistik gelişim yeri. Hastane etrafında yeni yerlerin yapılmasıyla, Toroslar kendi kendine yetebilen bir ilçe oldu. Daha da uç noktalara inşallah gideceğiz" dedi.



"Sanayi kesiminin bir noktada birleşmesini hedefliyoruz"

Sanayiciler ve esnaflarla ilgili ilçede yapılan ve yapılması planlanan çalışmalarla ilgili de bilgiler veren Tuna, "Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ne (ESOB) hizmet binası yapması için katkı sağladık. Bir yer temin edildi. Kendi idari binasını da Toroslar'a taşıyacak. Ancak esnafları taşıma yönünde hastanenin arkası ile 5 bin dönümlük imara açılmasını istediğimiz, tarımında yapılmadığı bir yere düşünülüyordu. Ama sanayinin de bir merkez de olması lazım. Onun için Tırmıl Sanayi Sitesi'nin bizim bölgeye doğru geliştirip, halden-otobana bağlantı yolunun Doğu kısmındaki bir bölümde bir bütün şekline dönüştürelim dedik. Konutların arasında sanayi mantığı olmasın düşüncesi öne çıktı. Dolayısıyla o bölüm büyüdü. Geri kalan kısımda inşallah lojistik merkezi olacak. Oralar ziraat anlamında merkezdi ancak son zamanlarda narenciyenin para etmemesi, vatandaşın da baktıkları bahçeleri terk etmesinden dolayı oluşan bir sonuçla karşı karşıya kaldı. Dolayısıyla mecburen tarımı bırakmış bir köylünün elinde, yerinde atıl durması çok uygun olmaz. Oraların imara açılmasıyla ilgili Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından görüş isteniyor. Olumlu görüş gelirse Tırmıl Sanayi'nin Yalınayak'a kadar olan bölümünün genişletilmesi ve sanayi kesiminin bir noktada birleşmesini hedefliyoruz" diye konuştu.

(KRY-Y)



26.01.2017 12:35:41 TSI

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