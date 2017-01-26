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Zabıtadan öğrenciler arası karikatür yarışması

- Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, tüketici hakları bilincini geliştirmek amacıyla öğrenciler arasında karikatür yarışması düzenleyecek

- İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte düzenlenecek yarışmada dereceye giren öğrencilere bilgisayar, fotoğraf makinesi ve müzik çalar gibi hediyeler verilecek

- Öğrenciler, karikatürlerini 1 Şubat-11 Mart tarihleri arasında Zabıta Daire Başkanlığına teslim edecekler



ANKARA (İHA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle tüketici hakları bilincinin geliştirilmesi amacıyla ortaokul ve lise öğrencileri arasında karikatür yarışması düzenlenecek.

Eğitim çağındaki çocukları ve gençleri tüketici hakları konusunda bilinçlendirmek, farkındalık oluşturmak, sanatsal çalışmalarını desteklemek amacıyla düzenlenen yarışmayla ilgili olarak Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Abdurrahman Karabudak ile İl Milli Eğitim Müdürü Vefa Bardakçı arasında protokol imzalandı. Yarışma hakkında bilgi veren Zabıta Daire Başkanı Karabudak, "Tüketici bilincinin oluşmasının eğitime de destek vereceği öngörüsü ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclisimizin de aldığı karar doğrultusunda İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile ortaokul ve lise öğrencileri arasında ayrı ayrı 'karikatür yarışması' düzenliyoruz. Yarışma çerçevesinde 1 Şubat ile 11 Mart tarihleri arasında öğrencilerimizden yaptıkları eserleri alacağız. Daha sonra da İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile birlikte oluşturduğumuz seçici kurulumuzun değerlendirmesinin ardından dereceye giren öğrencilerimize çeşitli hediyeler vereceğimiz bir tören düzenleyeceğiz" ifadelerini kullandı.



"Yarışma yararlı olacak"

İl Milli Eğitim Müdürü Vefa Bardakçı da günlük hayatta zaman zaman üretici ile tüketici arasında bazı anlaşmazlıklar yaşandığına dikkat çekerek, öğrencilerin büyüdükleri zaman hem üretici hem tüketici olacaklarını hatırlattı. Bardakçı, yarışmanın, hakların erken yaşta öğrenilmesi ve bilinçlendirilmesi anlamında güzel bir çalışma olacağını kaydetti. Seçici Kurul tarafından belirlenen birincilere dizüstü bilgisayar, ikincilere tablet bilgisayar, üçüncülere fotoğraf makinesi, dördüncü ve beşinci gelen öğrencilere de MP4 müzik çalar hediye edilecek.

Karikatür yarışmasına öğrenciler, doldurup imzaladıkları fotoğraflı başvuru formu ve 35x50 formatındaki eserin aslı (orijinali) ile yarışmaya katılabilecekler. Öğrenciler, Ankara Büyükşehir Belediyesinin resmi internet sitesi http://www.ankara.bel.tr adresinden, Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığının "https://www.facebook.com/abbzabita" ve "https://twitter.com/abbzabita"sosyal medya adreslerinden başvuru formu ile yarışma şartnamesine ulaşabilecekler. Öğrencilerin karikatürlerini 1 Şubat- 11 Mart arasında Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığının "Hanımeli Sokak No: 9 - 06420 Sıhhıye /Ankara" adresindeki yarışma sekretaryasına elden, posta veya kargo aracılığıyla teslim etmesi gerekiyor. Öğrenciler, ayrıca yarışmayla ilgili (0 312) 507 41 69 - 231 79 84 nolu telefonlardan da bilgi alabilecekler.

(UKY-CC-Y)



26.01.2017 12:36:39 TSI

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