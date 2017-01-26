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Kadın doğum uzmanları düzenlenen eğitim seminerinde bir araya geldi



(Fotoğraflı)



Cihan Kizir

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da kadın doğum uzmanlarına gebelik eğitimi verildi.

Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yapan kadın doğum doktorlarına yönelik "Gebe annelerin gebeliği esnasında alınması gereken koruyucu tedbirler" konulu eğitim düzenlendi. Bir otelin toplantı salonunda düzenlenen eğitim seminerine, Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Aydın, Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Başkanı Prof. Dr. Berna Dilbaz ve hastanede görevli kadın doğum doktorları katıldı.

Eğitim seminerinde konuşan Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Aydın, "Özel ve devlet hastaneleri uzmanlarımızı toplayarak özellikle gebe annelerin karşılaştığı riskleri ele aldık. Doğumların sezeryan yerine daha çok normal doğuma yönlendirilmesi konusunda nelerin yapılabileceğini konuştuk. Sezaryanın lüks olarak veya rahat bir doğum olarak düşünülmemesi gerekmektedir. Vatandaşlarımızın sezeryanlı doğumlardan çok normal doğumları tercih etmelilerdir" dedi.

Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Başkanı Prof. Dr. Berna Dilbaz ise yapmış olduğunu konuşmada, Adıyaman'da, sezeryanla doğum oranlarında oldukça artış olduğunu normal doğumlarda ise düşüş olduğunu vurgulayarak gebe anneleri normal doğum yapmaları konusunda uyarılarda bulundu.

(CK-SD-Y)



26.01.2017 12:37:38 TSI

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