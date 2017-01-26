EMİTT Fuarında Eskişehir ilgisi
(Fotoğraflı)
ESKİŞEHİR (İHA) - İstanbul'da 26-29 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilecek EMİT Turizm Fuarında Eskişehir standı büyük ilgi görüyor.
Eskişehir Valiliği, BEBKA, Kültür Turizm Müdürlüğü, Seyahat Acentaları, Oteller, TÜRSAB, TÜROB ve ilçe belediyelerin katılımı ile EMİTT Fuarında açılan stantta Eskişehir'in tarihi, kültürü, yöresel zenginlikleri tanıtılıyor. 85 ülkeden 4 bin 550 katılımcıyla sektörün en büyük buluşmasının sağlandığı uluslararası fuarda özellikle Sarıcakaya ilçesi turizm alanında farklı bir etkinlikle dikkatleri üzerine çekti. Bölgede gerçekleştirilen ATV safari, paintball ve kano turizminde biz de varız mesajı veren Sarıcakaya Belediyesi standındaki ATV ve paintball malzemeleri ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. Fuara Sivrihisar, Günyüzü, Mihallıççık, Mihalgazi ilçe belediyeleri de katılarak renkli görüntülere sahne oldu. Her ilçe kendi yöresine has özelliklerini ziyaretçilere aktardı.
(MK-MET-Y)
26.01.2017 12:38:06 TSI
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