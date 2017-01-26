YEREL HABERLER / ESKİŞEHİR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. EMİTT Fuarında Eskişehir ilgisi

EMİTT Fuarında Eskişehir ilgisi



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - İstanbul'da 26-29 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilecek EMİT Turizm Fuarında Eskişehir standı büyük ilgi görüyor.

Eskişehir Valiliği, BEBKA, Kültür Turizm Müdürlüğü, Seyahat Acentaları, Oteller, TÜRSAB, TÜROB ve ilçe belediyelerin katılımı ile EMİTT Fuarında açılan stantta Eskişehir'in tarihi, kültürü, yöresel zenginlikleri tanıtılıyor. 85 ülkeden 4 bin 550 katılımcıyla sektörün en büyük buluşmasının sağlandığı uluslararası fuarda özellikle Sarıcakaya ilçesi turizm alanında farklı bir etkinlikle dikkatleri üzerine çekti. Bölgede gerçekleştirilen ATV safari, paintball ve kano turizminde biz de varız mesajı veren Sarıcakaya Belediyesi standındaki ATV ve paintball malzemeleri ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. Fuara Sivrihisar, Günyüzü, Mihallıççık, Mihalgazi ilçe belediyeleri de katılarak renkli görüntülere sahne oldu. Her ilçe kendi yöresine has özelliklerini ziyaretçilere aktardı.

(MK-MET-Y)



26.01.2017 12:38:06 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER