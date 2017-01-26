YEREL HABERLER / BURSA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Oylat'taki viraneye vali el attı

Oylat'taki viraneye vali el attı



(Fotoğraflı)



Salih Bakıcı

BURSA (İHA) - Bursa'nın turizm merkezlerinden İnegöl'e bağlı Oylat'ta virane haline gelen otele Vali İzzettin Küçük el koydu.

İnegöl Belediyesi tarafından BEBKA desteği ile yaptırılan Su ile Gelen Sağlık (Spa) Hizmetleri Merkezinin (SUGESAM) açılışı için Oylat'a gelen Bursa Valisi İzzettin Küçük, 2015 yılında yaşanan sel felaketi sebebiyle virane hale gelen Green Termal Otel'i görünce şaşırdı. Sel felaketinin ardından boşaltılan otele Bursa Büyükşehir Belediyesi el atmıştı. Orman ve Su İşleri Bakanlığı'na ait olan bina, restore edilerek hizmete açılması için Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne devredilmişti.

Kaymakam Ali Akça ve Belediye Başkanı Alinur Aktaş'tan bilgi alan Vali İzzettin Küçük, selde harabeye dönen binanın Oylat girişine yakışmadığını, bu meseleye el atacağını söyledi. Binanın tarihi olmadığını öğrenen Vali İzzettin Küçük, "Bence Oylat'ın girişine bir otel yapılmasına da gerek yok. Oylat'ın daha güzel görünmesi için elimizden geleni yapacağız" diyerek, Orman Genel Müdürlüğü ile bu konu hakkında gerekli görüşmeleri yapacağını sözlerine ekledi.

(SB-MŞ)



26.01.2017 12:38:22 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER