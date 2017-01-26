Oylat'taki viraneye vali el attı
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Salih Bakıcı
BURSA (İHA) - Bursa'nın turizm merkezlerinden İnegöl'e bağlı Oylat'ta virane haline gelen otele Vali İzzettin Küçük el koydu.
İnegöl Belediyesi tarafından BEBKA desteği ile yaptırılan Su ile Gelen Sağlık (Spa) Hizmetleri Merkezinin (SUGESAM) açılışı için Oylat'a gelen Bursa Valisi İzzettin Küçük, 2015 yılında yaşanan sel felaketi sebebiyle virane hale gelen Green Termal Otel'i görünce şaşırdı. Sel felaketinin ardından boşaltılan otele Bursa Büyükşehir Belediyesi el atmıştı. Orman ve Su İşleri Bakanlığı'na ait olan bina, restore edilerek hizmete açılması için Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne devredilmişti.
Kaymakam Ali Akça ve Belediye Başkanı Alinur Aktaş'tan bilgi alan Vali İzzettin Küçük, selde harabeye dönen binanın Oylat girişine yakışmadığını, bu meseleye el atacağını söyledi. Binanın tarihi olmadığını öğrenen Vali İzzettin Küçük, "Bence Oylat'ın girişine bir otel yapılmasına da gerek yok. Oylat'ın daha güzel görünmesi için elimizden geleni yapacağız" diyerek, Orman Genel Müdürlüğü ile bu konu hakkında gerekli görüşmeleri yapacağını sözlerine ekledi.
(SB-MŞ)
26.01.2017 12:38:22 TSI
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