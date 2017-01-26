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Basketbolcu çocukların velilerine evlerinde ziyaret

26 Ocak 2017 Perşembe, 12:34
Basketbolcu çocukların velilerine evlerinde ziyaret
Basketbolcu çocukların velilerine evlerinde ziyaret

(Fotoğraflı)

Servet Vural
İZMİR (İHA) - Ekiz Yumurta Basketbol Kulübü, oyuncu velilerini evlerinde ziyaret ederek sohbet toplantıları düzenliyor.
Ekiz Yumurta Foça Basketbol Koordinatörü ve Antrenörü Kerem Hoca, Yeni Foça'da U12 takım oyuncuları Deniz Tuncahan, Deniz Sude Değirmenci ve Gerenköy'de Meral Mor'un anne ve babalarını evlerinde ziyaret ettiler. Bu ziyaretlere ilişkin yapılan açıklamada, " Oyuncu velilerimizi evlerinde ziyaret edip sohbet ediyoruz. Bu ziyaretlerimizde oyuncumuzun okuldaki başarıları ve ders durumu, antrenman performansı , beslenmesi ve gelecek planları hakkında sohbetler yapıyoruz. Son derece yapıcı ve neşeli geçen toplantılarımızdan hem velilerimiz, hem oyuncularımız hem de biz çok memnunuz. Velilerimiz ile sohbet toplantılarımıza devam edip oyuncularımızın gelecekteki hayatlarında daha başarılı birer birey olarak yetişmesi ve iyi birer basketbolcu olabilmeleri için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz." dedi.
(SV-ÖA)

26.01.2017 12:38:29 TSI
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