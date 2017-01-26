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Denizli'de minibüs şoförlerine eğitim



(Fotoğraflı)



DENİZLİ (İHA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi kentte bulunan 23 minibüs hattındaki bin 500 minibüs şoförüne iki hafta süreyle verilecek trafik ve toplu taşıma eğitim programına başladı.

Ulaşım alanında birçok projeye imza atan Denizli Büyükşehir Belediyesi, Denizli Emniyet Müdürlüğü ve Şoförler Odası işbirliği ile minibüs şoförlerine yönelik trafik eğitim programı düzenliyor. Denizli'de bulunan 23 minibüs hattındaki bin 500 şoför, iki hafta süreyle verilecek eğitimlerde; trafik, hat minibüsü işletmeciliği ve yönetmelikleri, halkla ilişkiler, araç güvenliği ve uygunluğu, kılık kıyafet ile toplu taşıma adabı gibi konularda bilgilendirilecek. Denizli Şoförler Odası seminer salonunda düzenlenen eğitim kapsamında sunum ve eğitimler, Denizli Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı ile Denizli Şoförler Odası yetkilileri tarafından yapılacak.



Katılım belgesi verilecek

Eğitim programının ilk gününe, Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Şube Müdürlüğü'nden Ramazan Yamaç ve Engin Aydemir, Denizli Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Ekipler Amiri Mithat Tüzüner, Denizli Şoförler Odası Başkanı Köksal Semerci hat minibüs şoförleri katıldı. Denizli Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Ekipler Amiri Mithat Tüzüner tarafından katılımcılara genel trafik bilgileri eğitimi verildi. İki hafta sürecek eğitimlerin sonunda bin 500 minibüs şoförüne katılım belgesi verileceği ifade edildi.

(SÇ-SÇ-Y)



26.01.2017 12:38:30 TSI

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