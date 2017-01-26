YEREL HABERLER / BATMAN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Ekipler köy yollarını ulaşıma açmak için hazır bekliyor

Ekipler köy yollarını ulaşıma açmak için hazır bekliyor



(Fotoğraflı)



Mehmet Şükrü Yıldırım

BATMAN (İHA) - Batman'da gece saatlerinde etkili olan kar yağışı yüksek kesimleri beyaza bürüdü.

Batman Valiliği İl Özel İdaresi olası köy yollarının kapanması durumunda ekipleri ilçelere yönlendirdi. Batman'ın dağlık olan Sason ve Kozluk ilçesinde köy yollarının ulaşıma kanması durumunda ekiplerin hazır bekletildiğini belirten yetkililer, kapalı köy yolu ihbarının gelmediğini ancak her türlü tedbiri aldıklarını belirtti. Sason ilçesinde köy yollarında devriye gezen İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı köy yolu ihbarına karşı ilçeye 2 kepçe ve 1 greyder gönderildiği belirtildi.

(MŞY-AKK-Y)



26.01.2017 12:40:31 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER