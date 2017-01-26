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YEREL HABERLER  / BATMAN HABERLERİ
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Ekipler köy yollarını ulaşıma açmak için hazır bekliyor

26 Ocak 2017 Perşembe, 12:35
Ekipler köy yollarını ulaşıma açmak için hazır bekliyor
Ekipler köy yollarını ulaşıma açmak için hazır bekliyor

(Fotoğraflı)

Mehmet Şükrü Yıldırım
BATMAN (İHA) - Batman'da gece saatlerinde etkili olan kar yağışı yüksek kesimleri beyaza bürüdü.
Batman Valiliği İl Özel İdaresi olası köy yollarının kapanması durumunda ekipleri ilçelere yönlendirdi. Batman'ın dağlık olan Sason ve Kozluk ilçesinde köy yollarının ulaşıma kanması durumunda ekiplerin hazır bekletildiğini belirten yetkililer, kapalı köy yolu ihbarının gelmediğini ancak her türlü tedbiri aldıklarını belirtti. Sason ilçesinde köy yollarında devriye gezen İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı köy yolu ihbarına karşı ilçeye 2 kepçe ve 1 greyder gönderildiği belirtildi.
(MŞY-AKK-Y)

26.01.2017 12:40:31 TSI
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