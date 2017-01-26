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320 yerel medya referandumda 'evet' diyecek



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ELAZIĞ (İHA) - Türkiye'de artık hükumet sorunu olmayacağını belirten Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan, o nedenle kendilerinin de "evet" dediğini söyledi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilen Cumhurbaşkanlığı sistemi ile ilgili 320 Anadolu medyasını temsilen Anadolu Yayıncılar Derneği tarafından açıklama yapıldı. Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanlığı sistemi, Cumhurbaşkanımız tarafından onaylandıktan sonra milletimize gidecektir. Bu adım yönetim sistemimiz açısından tarihi bir adımdır. Bu adımla ilgili medya olarak kamuoyunu bilgilendirmek görevimizdir. 1961 ve 1982 Anayasaları demokratik anayasalar değildir. Askeri darbeler sonucu hazırlandıkları için, militarist ve devletçi yönü her müessesesinde öne çıkmaktadır. Millet adına egemenliği kullanacak makam TBMM olmaktan çıkarılmış, askeri ve bürokratik vesayeti devam ettirecek "yetkili organlar" icat edilmiştir. Bundan kurtulmanın yolu Cumhurbaşkanlığı sistemidir" dedi.

Ülkemiz yıllarca koalisyonlarla yönetildiğini ifade eden Burhan, "Daha doğrusu yönetilememiştir. Koalisyon demek ekonomik kriz demektir. Gaz kuyruğu, yağ kuyruğu demektir. Koalisyonlar döneminde ülke küçülmüş tek parti iktidarlarında ise büyümüştür. Cumhurbaşkanlığı sistemi yönetimde istikrarı getireceği için büyümeye katkı sağlayacaktır. Artık ülkemizde hükumet sorunu olmayacaktır.' O nedenle bizde 'evet' diyoruz. 1971 Muhtırasından 12 Eylül 1980 darbesine giden yolda 12 hükumet kurulmuştur. İstikrar sağlanamamıştır. Hatta cumhurbaşkanı bile seçilememiştir. Cumhurbaşkanı seçilemeyince darbe olmuştur. Cumhurbaşkanlığı sistemi geçerse ülkemiz siyasi istikrarsızlıklardan kurtulacaktır. Krizlerden söz edilmemesi, herkesin ve her kurumun görev ve sorumlulukları içinde hareket etmesi, taşların yerli yerine oturması, sözde değil özde demokrasinin yerleşmesi, hukukun üstünlüğünün vazgeçilmez ilke olarak hem gönüllere hem de kurumlara yerleşmesi için milletin yönetime el koyması zorunludur. Buda ancak Cumhurbaşkanlığı sistemi ile mümkündür" diye konuştu.

Burhan, açıklamasının devamında, "Milletin yürütme ve yasama organlarını ayrı oylarla belirleyebilmesi, temsilde adaletin, yönetimde istikrarın sağlanması, milletvekillerinin halka karşı sorumluluğunun artması, ekonomiye güvenin artması, erken seçimlerle ülkenin yorulmaması, dış politikada yetki karmaşasının önlenmesi için Partili cumhurbaşkanlığı Sistemi Türkiye'ye uygun bir sistemdir. Türkiye artık istikrarlı bir yönetim ile geleceği planlayabilmek istiyor. Türkiye'nin kendisine uyan bu sistemi ile hızlı kalkınmasının önü açılmış olacaktır. Bu yüzden 320 Anadolu medyasını temsilen Anadolu Yayıncılar Derneği olarak yapacağımız yayınlar ve kampanyalarla bizlerde Anayasa referandumu sürecinde tek devlet, tek bayrak, tek vatan, tek millet referandumda yeni anayasaya 'Evet' diyoruz" ifadelerinde bulundu.

(HİV-MP-Y)



26.01.2017 12:41:17 TSI

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