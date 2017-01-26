Saat Kulesinde çevre düzenleme çalışması
(Fotoğraflı)
İsmail Gündüz
KOCAELİ (İHA) - Başiskele Belediyesi Yeniköy Merkez mahallesi Vatan caddesi Kavşağı'nda yer alan Saat Kulesi'nde çevre düzenleme çalışması gerçekleştiriyor.
Selçuklu ve Osmanlı mimarisinden esintiler taşıyan saat kulelerinden ilkini Yeniköy Merkez mahallesi Vatan caddesi kavşağına monte eden Başiskele Belediyesi, saat kulesinin çevre düzenlemesini yapıyor. Tarih, estetik ve modernliğin bir arada olduğu saat kulesinin çevresi yeşillendirilerek kent estetiği açısından daha güzel bir görünüme kavuşturulacak.
(İG-GY-Y)
26.01.2017 12:41:29 TSI
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