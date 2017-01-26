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Sürücü adaylarının karla imtihanı

26 Ocak 2017 Perşembe, 12:38
Sürücü adaylarının karla imtihanı
Sürücü adaylarının karla imtihanı

(Fotoğraflı)

Murat Dalgın
VAN (İHA) - Van'da hafta sonu yapılacak olan direksiyon sınavları için sürücü adayları kar altında eğitim alıyor.
Van'da yazılı sınavların ardından başarılı olan sürücü adayları, pratik eğitimlerini de tamamladıktan sonra direksiyon sınavına tabi tutuluyor. Sürücü adaylarına her şartta araç kullanmaları için verilen pratik eğitimler ise devam ediyor. İHA muhabirine konuşan İpekyolu Sürücü Kursu Usta Öğreticisi Erol Yerli, yoğun kar yağışıyla birlikte yollarda oluşan buzlanmanın sürücü adaylarına zor anlar yaşattığını belirterek, "İlimizde 17 Aralık 2016'da yapılan ehliyet sınavında başarılı olan sürücü adayları, 21-22 ve 28-29 Ocak 2017 tarihlerindeki direksiyon sınavlarına girmeye hak kazandı. Bizler de bu sınavlardan en az bir hafta önce sürücü adaylarımıza bu alanda eğitimler veriyoruz. Burada verdiğimiz eğitimler daha çok pratik eğitimler olduğu için fiziksel şartlar bizleri ve sürücü adaylarımızı etkiliyor. Ancak bizler burada sürücü adaylarımıza her hava şartlarında araç kullanmaları için gerekli tüm eğitimleri veriyoruz" dedi.
Daha önce eğitim alanlarının değiştirildiğini hatırlatan Erol Yerli, Van'da eğitim alanı olarak en uygun bölgenin İpekyolu ilçesinde bulunan Şabaniye Yolu olduğunu belirterek, "Eğer eğitim alanımız değişmemiş olsaydı, belki bu eğitimleri veremiyor olacaktık. Çünkü daha önce eğitim verdiğimiz alan oldukça riskli bir alandı. Usta sürücülerin bile zaman zaman kaza yaptıklarına şahit oluyorduk. Ancak buradan memnunuz. Eğitimlerimiz tüm hızıyla devam ediyor. Bu dönemin son sınavlarını hafta sonu yapacağız" şeklinde konuştu.
Kentte son günlerde etkili olan soğuk hava ve kar yağışına rağmen eğitimlere aralıksız devam ettiklerini söyleyen Yerli, "Burada eğitim alan sürücü adaylarımız zor da olsa olumsuz hava şartları ile mücadeleyi ve bu şartlarda araç kullanabilmeyi öğreniyor. Aslında sürücü adaylarımız açısından olaya baktığımızda bu bir avantajdır. Çünkü biliyorsunuz araç kullanmanın en zor olduğu mevsim kış mevsimidir. Bizim adaylarımızdan tek isteğimiz zamanında eğitimlerine gelip burada gerekli bilgilere sahip olmalarıdır. Zaten direksiyon sınavında da farklı bir şey istenmiyor" ifadelerini kullandı.
Hafta sonu yapılacak olan direksiyon sınavına girecek olan sürücü adaylarına tavsiyelerde bulunan Yerli, "Sürücü adaylarımızın çoğu heyecan yaptıkları için geçemiyorlar. Halbuki verdiğimiz eğitimlerde gayet başarılıdırlar. Onun için sürücü adaylarımıza tavsiyem, kendilerini rahat hissetmeleri ve heyecan yapmamaları ve burada öğrendiklerini sınavda da yapmalarıdır" diye konuştu.
Sürücü adayları ise, burada verilen eğitimlerin son derece faydalı olduğunu ifade ederek, kış şartlarında gerekli olan zincir takma gibi bilgileri de bu sayede öğrendiklerini ifade ettiler.
(MD-MSA-Y)

26.01.2017 12:43:00 TSI
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