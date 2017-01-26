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Vanlı çocuklar Yetim-Der ile sevindi



(Fotoğraflı)



Atilla İdiz

VAN (İHA) - Avrupa Yetim-Der, Rahmet Eli Derneği aracılığı ile Van'daki 30 yetim çocuğu giydirdi.

Merkezi Almanya'da bulunan ve uluslar arası yardım kuruluşu olan Avrupa Yetim-Der, Rahmet Eli Gıda Bankası ve Muhtaçlarla Dayanışma Derneğinin aracılığı ile Van'daki yetim çocukları giydirdi. Bir mağazada düzenlenen yardım kampanyasında ayakkabısından pantolonuna, kazağından montuna kadar giyinen çocuklar, sevinçlerini dile getirdiler. Burada bir açıklamada bulunan Van Rahmet Eli Gıda Bankası ve Muhtaçlarla Dayanışma Derneği yetkililerinden Murat Dalgın, Avrupa Yetim-Der tarafından yapılan yardımı çocuklara ulaştırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Van Rahmet Eli Gıda Bankası ve Muhtaçlarla Dayanışma Derneği aracılığı ile kentteki 30 yetim çocuğu giyindirdiklerini ifade eden Dalgın, "Van'ın soğuk kış gecelerinde bu yetim ailelerimizi ve çocuklarımızı güldürdük. 'Yetim gülerse dünya güler' şiarıyla bugün bir nebze olsa buradaki yetim çocukları güldürmeyi başardık. Allah, merkezi Avrupa'da bulunan Yetim-Der ve tüm hayırseverlerden razı olsun" dedi.

Bu tür yardımların ve kampanyaların bundan sonra da devam edeceğini dile getiren Dalgın, "Bu yetim çocukların başını okşayan bir el olalım. Onların şefkatine, sevincine bizlerde ortak olalım. Bu noktada tüm hayırseverlerden yardımlarını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Mağazada giyinmenin mutluluğunu yaşayan çocuklar ise, Rahmet Eli Derneği ve Yetim-Der yetkililerine teşekkür ettiler.

(ATL-MSA-Y)



26.01.2017 12:45:12 TSI

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