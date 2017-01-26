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Silvan kaymakamı esnafın sorunlarını dinledi



(Fotoğraflı)



Yusuf Batı

DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'ın Silvan İlçe Kaymakamı ve kayyum olarak Belediye Başkanlığı'na görevlendirilen Adem Çelik esnafı ziyaret edip sorunlarını dinledi.

İçişleri Bakanlığı tarafından Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Diyarbakır'ın Silvan belediyesine görevlendirilen Kaymakam Adem Çelik, Gazi Caddesi'nde bulunan esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek sorunlarını dinledi. Kaymakam Çelik, "Esnafımız ilçemizin gelişmesine katkı sağlarken, hem de istihdam sağlamaktadırlar. Esnafımızı ziyaret ederek halkımızın sorunlarını daha iyi tespit edebiliyoruz. Bir çok medeniyete ev sahipliği yapan ilçemizi her yönüyle örnek bir ilçe haline getirmek için çalışıyoruz. Gerek kaymakamlık, gerekse de belediye olarak bizlere verilen görev alanı içerisinde yapılması gereken en güzel çalışmaları hep birlikte gerçekleştireceğiz. İnşallah yeni süreçte çağdaş şehirciliğin en güzel örneklerini bütün yönleriyle Silvan'a kazandırmanın gayreti içerisinde olacağız" dedi.

(YB-AKK-Y)



26.01.2017 12:46:17 TSI

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