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Başkan Okusal: "Lisanslı depoculuk takdire şayan"



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GİRESUN (İHA) - Fındığa ayrı bir kalite ve üreticiye daha iyi hizmet sunacak olan 'Lisanslı Depoculuk'a Ziraat Odalarından tam destek geldi.

Giresun'un Dereli ilçesi Ziraat Odası Başkanı Burhan Okusal, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Fındığın muhafazası ve pazarlanmasının önünde büyük bir engel teşkil eden, insan sağlığına zararlı aflatoksin oluşumu, çiftçilerimizin mahsulünü ve dolayısıyla kazancını tehdit etmekte, fındık ihracatçılarımızı ve fındık katkılı gıda üreticilerimizi zor duruma sokmaktadır" dedi.

"Fındık Gümrükte Aflatoksin bahanesiyle geri dönüyor"

Türk fındığının birçok ülke tarafından saf dışı bırakılmak istediğini belirten Okusal, " İhraç edilen fındıklarımız gümrük kapılarından aflatoksin bahanesi ile geri çevrilmekte, birçok ülke tarafından, Türk fındığı, dünya pazarında aflatoksin konulu çeşitli spekülasyonlarla saf dışı bırakılmak istenmektedir. Bu noktada üreticilerimizin isteklerini ve fındık pazarındaki riskleri iyi değerlendiren Giresun Ticaret Borsası Başkanı Temel Yanıkoğlu, dünyanın en kaliteli fındığı olan Giresun fındığının pazardaki itibarını en yüksek noktaya çıkartacak olan 'Fındıkta Lisanlı Depoculuk Projesi'ne öncülük etmiş, bilimsel esaslara dayalı Avrupa standartlarında lisanslı fındık depolarını Giresun'umuza kazandırmıştır. Her konuda takdire şayan bu projenin hayata geçirilmesinde desteklerini esirgemeyen Başbakan Yardımcımız Sayın Nurettin Canikli'ye, GTB Yönetim Kurulu Üyelerine ve proje çalışmalarında emeği geçen herkese, fındık üreticilerimiz adına teşekkürlerimizi sunuyorum" diye konuştu.

Başkan Okusal fındığı iyi koşullarda depolamak ve saklamak gerektiğini belirterek, "Fındıkta muhafaza konusunda her ne kadar yol kat etmiş olsak da fındığın işlenmesi ve katma değer oluşturulması konusundaki problemlerimiz hala devam etmektedir. Ürettiğimiz fındığı yalnızca ham madde olarak satmaktayız. Fındık hammaddeli gıda üretimimiz çok sınırlı kalmakta ve bu konuda yabancı firmaların gerisinde bulunarak pastadaki büyük dilimi kaçırmaktayız. Bundan sonraki süreçte fındığın işlenmesiyle alakalı çalışmaların yapılması Giresun için mutlak bir zaruri yettir. Fındığın tanıtımı ve depolanmasındaki çalışmalarıyla göz dolduran Giresun Ticaret Borsası, fındığı işleyerek katma değer kazandırma konusunda da büyük projeler geliştirip bunları hayata geçirecek güce ve potansiyele sahiptir. Fındık üreticilerimiz Yanıkoğlu'ndan bu konu hakkında müjdeli haberlerini beklemektedir" dedi.

(RY-EK-Y)



26.01.2017 12:48:46 TSI

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