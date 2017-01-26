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Adıyaman Belediyesinde iş sağlığı ve iş güvenliği eğitimi verildi



(Fotoğraflı)



Cihan Kizir

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Belediyesi, bünyesinde çalışan işçilere iş sağlığı ve iş güvenliği eğitimi verdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yaygınlaştırılan İş Sağlığı ve İş Güvenliği konusu üzerinde ciddiyetle duran Adıyaman Belediyesi, bünyesinde çalışan işçileri eğitime aldı. Adıyaman Belediyesi Konferans Salonunda dört gün süren eğitimler için tüm işçilerine iş sağlığının ve iş güvenliğinin önemi hakkında bilgiler verildiğini söyleyen yetkililer, iş güvenliği için A Sınıfı belgeli İş Güvenlik Uzmanı Bekir Yıldırım'ın birikimlerini işçilerle paylaştığını dile getirdi.

Adıyaman Belediyesi olarak iş güvenliği konusu üzerinde ciddiyetle durduklarını da sözlerine ekleyen yetkililer, bunun için yönetmelikte uyulması gereken bütün kuralları yerine getirdiklerini belirtti.

(CK-SD-Y)



26.01.2017 12:50:18 TSI

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