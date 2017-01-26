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Kocaeli atık pil toplamada birinci oldu



(Fotoğraflı)



İsmail Gündüz

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda gerçekleştirilen atık pil toplama projesinde Kocaeli birinci sırada yerini aldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Taşınabilir Pil Üreticileri Derneği koordinasyonunda atık pil toplama projesinin ele alındığı bir toplantı gerçekleştirildi. Türkiye genelinde atık pil toplama projesinin ciddi şekilde gerçekleştiğinin ifade edildiği toplantıda TAP Derneği'nden Kimya Yüksek Mühendisi Savaş Arna, nüfusa oranla en fazla pil toplayan ilin Kocaeli olduğu belirtti. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Taşınabilir Pil Üreticileri Derneği (TAP) Derneği koordinasyonunda düzenlenen toplantıya; Donanma Komutanlığı, EDOK Muharebe Hizmet Destek Eğitim Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri katıldı. Toplantıda atık pillerin toplanması konusunda verimliliğin arttırılması, yaşanan aksaklıklar ve sorunlar ile ilgili çözüm önerilerinin konuşularak kurum/kuruluş temsilcilerinin de fikirleri alındı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi adına açılış konuşmasını yapan Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Atık Yönetimi Şube Müdürü Hüseyin Kılıç, "Piller yaşamımızda vazgeçemediğimiz küçük enerji kaynaklarıdır. Ömrünü tamamlayıp atık olarak karşımıza çıkan pillerin kaynağında ayrı toplama çalışmaları Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda ilçe belediyeleri ve TAP ile birlikte yürütülüyor. Bu çalışmalar okullar, kamu kurum/kuruluşları, muhtarlıklar, eczaneler, sağlık kurum/kuruluşlarında hız kesmeden sürüyor. Okullarımızdaki öğrencilerin ve öğretmenlerimizin bilinçlendirilmesine yönelik; Milli Eğitim Müdürlükleri ve belediyelerimizin destekleriyle çalışmalar yürütüyoruz. Yıllara göre toplanan atık pillerin miktarlarında önemli artışlar kaydediliyor. Toplanan pil miktarlarındaki bu artışın halkımızın konuyu her geçen gün biraz daha fazla sahiplendiğinin bir göstergesidir" dedi.

(İG-GY-Y)



26.01.2017 12:51:19 TSI

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