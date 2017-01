YEREL HABERLER / AKSARAY HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Vali Aykut Pekmez'in eşi Yeşim Pekmez Şehit Ailelerini ziyaret ediyor

Vali Aykut Pekmez'in eşi Yeşim Pekmez Şehit Ailelerini ziyaret ediyor



AKSARAY (İHA) - Aksaray Valisi Aykut Pekmez'in eşi Yeşim Pekmez şehit ailelerini ziyaret etti.

Şehit yakınları ile görüşen Yeşim Pekmez, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğü için din, ezan ve bayrak için canlarını feda eden şehitlerin sayesinde bu ülkenin daima var olacağını belirterek, "Canlarından can veren şerefli şehit ailelerimizin her zaman yanındayız" dedi.

Aksaray'da her hafta şehit yakını vatandaşları evlerinde ziyaret ederek sorunlarını dinleyen Yeşim Pekmez, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü İsrafil Aktürk ile Şehitler Jandarma Er Recep İnce, Piyade Er Yıldırım Aras ve Piyade Onbaşı Mehmet Çalışkan'ın ailelerini ziyaret etti. İlk olarak Şırnak Sumaktepe'de şehit olan Şehit Jandarma Er Recep İnce'nin baba evini ziyaret eden Yeşim Pekmez, şehidin annesi Fatıma İnce ile bir süre görüştükten sonra Siirt'in Eruh ilçesinde şehit olan Piyade Er Yıldırım Aras'ın eşi Sevgi Aras'ı ziyaret etti. Son olarak Diyarbakır Lice'de şehit olan Piyade Onbaşı Mehmet Çalışkan'ı baba evini ziyaret eden Yeşim Pekmez, şehidin annesi Elmas Çalışkan'ı ziyaret ederek bir süre görüştü.

Ziyaretlerden memnuniyetlerini belirten şehit aileleri Yeşim Pekmez'e ziyaretlerinden dolayı mutlu olduklarını belirterek teşekkür ettiler.

26.01.2017 12:51:29 TSI

