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Hediyeleri 'barış' oldu



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İZMİR (İHA) - Konak Kent Konseyi Çocuk Meclisi üyeleri ziyaret ettikleri Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş'a kağıttan turna kuşlarıyla süsledikleri ve üzerinde Atatürk'ün "Yurtta barış dünyada barış" sözünün yazılı olduğu barış temalı duvar süsünü armağan etti.



Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, Konak Kent Konseyi Çocuk Meclisi üyelerini ağırladı. Konak Belediyesi'nin Basmane'deki hizmet binasında gerçekleşen buluşmaya Konak Kent Konseyi Başkanı Hamit Mumcu da katıldı. Konak Kent Konseyi Çocuk Meclisi Başkanı Utku Medet Genç ve yürütme kurulu üyelerini dinleyen Başkan Pekdaş'a çocuklar projelerini ve isteklerini aktardı. Yaşlarından beklenmeyecek olgunlukta ve kararlılıkla isteklerini dile getiren üyeler, Konak Belediyesi'nin kültür-sanat etkinlikleri ve kent gezileriyle ilgili daha fazla bilgi almak istediklerini ve kent yaşamına daha fazla katılmak istediklerini söyledi. Konak Kent Konseyi Çocuk Meclisi Başkanı Utku Medet Genç ve yürütme kurulu üyeleri engellilerin sorunlarını da dile getirerek, belediye hizmetlerinde engellilerin de düşünülmesini istedi. Çocukları tek tek dinleyen ve onları yakından tanıyan Başkan Pekdaş, kendisine sunacak her projeyi detaylı inceleyeceğini ve her zaman yanlarında olduğunu söyledi.



Çocuklardan barış dolu armağan

Görüşmeden mutlu bir şekilde ayrılan çocuklar ziyaret sonunda geçtiğimiz yıl Kent Konseyi Çocuk Hakları Çalışma Grubu'nun 'Barış İçin Diren Çocuk' projesi kapsamında yapılan 'Barış için bin turna kuşu' çalışmasında kullanılan turna kuşlarıyla süsledikleri ve üzerinde Atatürk'ün "Yurtta barış dünyada barış" sözünün yazılı olduğu barış temalı duvar süsünü Başkan Pekdaş'a hediye etti.

(CA)



26.01.2017 12:51:50 TSI

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