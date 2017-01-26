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KAI Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Erdoğan Yıldırım, "Kazım Karabekir Paşa Kurtuluş Savaşı'nın ...

26 Ocak 2017 Perşembe, 12:47
KAI Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Erdoğan Yıldırım, "Kazım Karabekir Paşa Kurtuluş Savaşı'nın her kademesinde görev aldı"

KARS (İHA) - Kars Ardahan Iğdır Dernekler Federasyonu (KAI) Genel Başkanı Erdoğan Yıldırım, Kazım Karabekir Paşa'nın Kurtuluş Savaşı'nın her kademesinde görev aldığını belirtti.
Kazım Karabekir Paşa'yı ölümünün 69. yıldönümünde minnetle andığını ifade eden Erdoğan Yıldırım, "I.Dünya Savaşı sonunda Anadolu'nun bazı bölgelerinin işgale uğramasının ardından Mustafa Kemal Paşa'nın önderliğinde Samsun'da başlayan direnişe ilk ve en önemli destek Kazım Karabekir Paşa'dan geldi. Erzurum'da bulunan Kazım Karabekir Paşa, "Kolordum ve ben emrinizdeyim Paşam" diyerek, verdiği büyük destekle vatanseverlik örneği sergiledi" dedi.
Yıldırım, "Kazım Karabekir Paşa Kurtuluş Savaşımızın her kademesinde görev aldı. Verilen her görevi üstün bir başarıyla yerine getirdi. Ermeni ordusunu bozguna uğratarak Kars, Ardahan, Iğdır ve Artvin'i vatan topraklarına yeniden kattı. Kazım Karabekir Paşa, Doğu'da adeta bir kale gibiydi. Ermeni saldırılarını püskürtmesi, sınırımızı çizmesi sebebiyle "Kars Fatihi" olarak anıldı" diye konuştu.
Kazım Karabekir Paşa'nın kahraman bir asker olduğuna dikkat çeken KAI Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Erdoğan Yıldırım, "Kazım Karabekir Paşa'nın başarıları cephelerde sınırlı kalmadı. Cephelerdeki başarılarının yanı sıra eğitim, sosyal ve siyasi hayat içinde birçok yararlı hizmetlerde bulundu. Ermeni ve Rus saldırılarında anne ve babaları ölen çocuklar için Sarıkamış Ana Mektebi'ni açtı. Bölgenin sağlık ve eğitim ihtiyacını karşıladı. Kazım Karabekir Paşa kahraman bir asker, önemli bir siyasetçi ve yazardı. Ordudan ayrıldığı halde, askerlik ruhunu yitirmedi. Şanlı tarihimizin altın sayfalarında yer alan ve bugün bu topraklarda hür ve bağımsız yaşamamızda büyük emeği olan Kazım Karabekir Paşa'yı aramızdan ayrılışının 69.yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyoruz. Ruhu şad olsun" şeklinde konuştu.
(IÇ-AA-Y)

26.01.2017 12:52:22 TSI
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