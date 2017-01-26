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Ulusal Fotoğraf Yarışması'nın başvuruları uzatıldı



(Fotoğraflı)



İZMİR (İHA) - Konak Belediyesi'nin son başvuru tarihi 25 Ocak olarak duyurulan 'Tarih Sahnesinde Konak' konulu Ulusal Fotoğraf Yarışması'nın süresi uzatıldı.



Ulusal Fotoğraf Yarışması Yarışma Düzenleme Kurulu, bu yıl oldukça sert geçen kış koşullarını da dikkate alarak fotoğraf sanatına gönül veren yarışmacı ve yarışmacı adaylarının daha yumuşak iklim ve ışıktan yararlanarak fotoğraf çekmelerini sağlamak üzere süre uzatımına gitti. Fotoğraf sanatında, düşlenen karenin yakalanması için ışığın ve zamanlamanın önemi ve katılımcıların isteği de dikkate alınarak yarışmanın son başvuru tarihi 27 Şubat olarak yeniden duyuruldu. Konak Belediyesi'nce düzenlenen 'Tarih Sahnesinde Konak' konulu Ulusal Fotoğraf Yarışması'na katılmak için 27 Şubat Pazartesi gününe kadar yarışma şartnamesine uygun olarak, başvuru formlarının fotoğraflarla birlikte yarisma@konak.bel.tr adresine iletilmesi gerekiyor.



Tarihin biriktirdiği zenginlik

Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, düzenlenen yarışmaya amatör veya profesyonel tüm fotoğraf meraklılarının katılabildiğini belirterek, "Yerleşik nüfusu 400 bin olan ve gün içerisinde 1 milyonun üzerinde insanın soluduğu İzmir'in merkezi olan ilçemiz günde milyonlarca algıya ve buna bağlı ifadeye sahne oluyor. İşte bu noktada; binlerce yıllık geçmişin dokusu ve şehrimizin bu sahne üzerinde akan ritmi, izleyenlerin ona yüklediği, fotoğraf aracılığıyla üretilsin ve belgelensin istiyoruz. Açık hava müzesi niteliğindeki ilçemizde yansıyan karelerin evrensel kültür platformunda paylaşılması başlıca arzumuz. Tüm fotoğraf sevdalıları düzenlediğimiz yarışmaya katılarak kentimizde çektiği fotoğrafları, yakaladığı anları paylaşabilir; onlara farklı bir değer katabilir" dedi.

(CA)



26.01.2017 12:58:16 TSI

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