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Besni'nin girişlerine PTS kamera sistemi kuruluyor



(Fotoğraflı)



Ramazan Kuyu

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Besni girişlerine PTS kamera sistemi kuruluyor.

Besni İlçe Kaymakamı Ahmet Gencer başkanlığında Besni'nin sorunlarının konuşulduğu toplantı yapıldı. Toplantıda konuşan Besni İlçe Emniyet Müdürü Cemal Avan, Besni'nin giriş çıkışlarında kamera sistemi kurulumunun devam ettiğini söyledi. İlçe merkezinde 6 noktada kamera sistemi olduğunu söyleyen Müdür Avan, "Besni merkezde 6 noktada kamera sistemi vardı. Şu an yapımı devam eden yeni emniyet binamızın yakınları ve Kozluca mevkii olmak üzere 2 noktaya daha kamera sistemi ilave edildi. Ayrıca ilçemizin girişlerine de Plaka Tanıma Sistemi ve Kamera Sistemi kurulumu devam ediyor. Bütün çalışmaları tamamlandı ve sadece kamera kurulumu kaldı" dedi.

(RK-SD-Y)



26.01.2017 12:59:48 TSI

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