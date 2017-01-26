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Niğde'de yaklaşık 2 milyon vatandaş hastaneye müracaat etti



(Fotoğraflı)



Yasin Esen

NİĞDE (İHA) - Niğde Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği, Niğde'de sağlık kuruluşlarına 2016 yılı içerisinde 1 milyon 762 bin 433 ayaktan hasta başvurusu yapıldığını açıkladı.

Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğine bağlı 5 hastane ve 1 Ağız ve Diş Sağlığı merkezine 2016 yılında 1 milyon 762 bin 433 kişi hastanelere başvurdu.

Niğde Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Uzm. Dr. Fatih Balcı, sağlık kurumlarının 2016 yılı verilerini açıkladı. Balcı, 5 hastane ve 1 Ağız ve Diş sağlığı merkeziyle birlikte, toplamda 138 uzman hekim,35 pratisyen hekim, 31 diş hekimi,635 hemşire-ebe ile Niğde'de sağlık hizmeti verdiklerini söyledi.

Genel Sekreter Balcı, yaptığı yazılı açıklamada şunları söyledi; ''Tüm Tesislerimize ayaktan hasta başvuru sayısı 1 milyon 762 Bin 433 kişidir. Yatarak tedavi alan hasta sayımız 51 bin 620 kişi. Toplam acil servislere başvuru yapan hasta sayısı 516 bin 917 kişi ile geçen yıllara oranla yüzde 36 artış var. Hastanelerimizde günü birlik hastalar hariç 15 bin 943 kişi ameliyat yapıldı. Toplam 4 bin 543 doğum gerçekleşti. Ambulansla il dışına yapılan sevklerimiz, yeni açılan özellikli birimlerimiz ile yüzde 52.2 oranında düşürülmüştür. Bu yıl 407 sevk gerçekleşmiştir. Yoğun bakımlar yatak sayımız yüzde 85 artarak 47'ye yükseltildi. Yeni doğan yoğun bakım ünitesi yatak sayısı 32'dir. Birliğimize bağlı tesislerimizde özellikli birimler olarak Palyatif bakım merkezi, robotik yürüme ve rehabilitasyon, diyaliz hizmetleri, nükleer tıp Pet-ct, kardiyovaküler cerrahi (Bypass), Rop tanı merkezi ile birlikte nitelikli yatak sayımız 492'ye çıkmıştır." dedi.

2016 yılında Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, İlk defa yoğun bakım hemşireliği sertifikalı eğitim programı yapılarak çevre illerden gelen personellerle birilikte 10 çalışan sertifikalandırıldığını ifade eden Balcı açıklamasını şu şekilde sürdürdü; ''Gebe Okulunda Doğuma Hazırlık ve doğru nefes alma eğitimleri verilmektedir. Bu eğitimin hedefi, hamile kadın ve eşinin doğumda sorumluluğu sağlık personeliyle eşit olarak alacak şekilde bilgili olması ve doğumdaki haklarını öğrenmesidir. Ağustos ayından itibaren 82 gebeye hizmet verilmiştir. SGK İletişim Bürosu açılmıştır. Hastalarımızın sadece karşılık numarası almak için SGK'ya gitmelerine gerek kalmayıp mağduriyetler önlenmiştir. Hastanede elektrikte aşırı sarfiyatı önlemek için tasarrufa geçiliyor. Aydınlatmada kullanılan tüm florasan lambalar, tasarruflu led lambalarla değiştirildi. Yıllık ekonomik olarak yüzde 70 oranında aydınlatmada kullanılan elektrik tasarrufu sağlanacak. Bor Ömer Halisdemir Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesine yeni servisler açılarak yatak kapasitesi artırıldı. Fizik tedavi üniteleri genişletilerek daha çok hastanın fizik tedavi almaları sağlandı. Randevu süreleri kısaltıldı.'' diye konuştu.

2017 planlanan yatırım hakkında bilgi veren Balcı, ''Planlanan yatırımlar olarak genel sekreterlik ve bağlı tesislerimize Merkezi bilgi yönetim sistemi, Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine uyku laboratuarı, geleneksel tıp ünitesi, yoğun bakım servisleri dijitalleşme çalışmaları, dijital hastane projesi, 400 yataklı ek bina projesi, hastanenin yemekhane ve çatı düzenlemeleri planlanan yatırımlar arasındadır. Bor Fizik tedavi ve rehabilitasyon hastanesi için Renevasyon(yenilenme) ve dijital hastane çalışmaları, Ağız ve Diş sağlığı merkezi ne 35 ünitli yeni hizmet binası, Bor ve Ulukışla ilçe hastanelerimizi yeni binalarına taşımak." ifadelerini kullandı.

Ağız ve Diş Sağlığı merkezinde 177 bin 335 kişi hizmet alırken 46 bin 921 diş çekimi, 13 bin hastaya kanal tedavisi ve 270 kişiye de implant uygulandı.

(YE-SK)



26.01.2017 13:02:18 TSI

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