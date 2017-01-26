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Murzioğlu: "Gönül isterdi ki havaalanımız kapanmasın"



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SAMSUN (İHA) - Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, "Gönül isterdi ki havaalanımız kapanmasın ama önümüzdeki süreçte elbirliği ile dezavantajlı durumumuzu avantaja çevireceğimize inanıyorum" dedi.

Türk Hava Yolları (THY) Samsun Müdürlüğü görevine atanan Hüseyin Talha Sürücü, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu'nu ziyaret etti. Ziyarette, Samsun TSO Meclis Başkanı Aydın Özvatan, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Haluk Akyüz ve Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan Serinkaya da yer aldı.



"Pist yapıldıktan sonra daha iyi olacak"

Ziyarette konuşan THY Samsun Müdürü Hüseyin Talha Sürücü, "Hepimizin bildiği gibi havaalanımız pist bakım çalışmaları nedeniyle 1 Mart-31 Mayıs 2017 tarihleri arasında kapalı kalacak. Mağduriyetin en aza indirilmesi amacıyla Merzifon, Ordu ve Sinop'taki havaalanlarına İstanbul'dan ek uçuş seferleri konuldu. Samsun'da bu yıl Temmuz ayında İşitme Engelli Olimpiyat Oyunları yapılacak. Samsun'un tanıtımı açısından düzenlenecek bu organizasyon çok önemli. Pist yapıldıktan sonra daha iyi olacak. Samsun, Karadeniz Bölgesi'nin en bilinir ve çevre şehirleri de etkileyen önemli bir şehir. Samsun THY Müdürlüğü olarak, sizlerin de desteğiyle yaşayacağımız dezavantajlı durumu avantajlı duruma dönüştürmek için el birliği ile çalışacağız" diye konuştu.



"Dezavantajlı durumumuzu avantaja çevireceğimize inanıyorum"

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Samsun TSO Yönetim Kurulu Üyesi Salih Zeki Murzioğlu, "Öncelikle yeni görevinizde başarılar diliyorum. Türk Hava Yolları son yıllarda çığır açtı. Yaptığı atılımlarla dünyada bir ekol oldu. Dünyada en çok noktaya uçuş yapan ve altı yıldır da Avrupa'nın en iyi havayolu şirketi seçilen THY'nin yaptığı yenilikler, uygulamalar olumlu yönde ilimize de yansıdı. Havaalanımızdaki uçak seferlerine paralel olarak yolcu sayımız da her geçen gün artıyor. Yatırımlar artıkça, şehir geliştikçe hava taşımacılığı gelişiyor. Hava yolu taşımacılığı alternatifleri artıkça kentler de gelişiyor. THY Samsun Müdürlüğümüzle uzun zamandır çok yakın ilişki içindeyiz. Samsun, hava, kara, deniz ve demir yoluna sahip Türkiye'deki dört ilden bir tanesi. Oda olarak her zaman sizlerin yanındayız. Yürüteceğiniz çalışma ve projelerde üzerimize düşen görev olursa da seve seve destek olmaya hazırız. Gönül isterdi ki havaalanımız kapanmasın. Ama sizin de ifade ettiğiniz gibi önümüzdeki süreçte elbirliği ile dezavantajlı durumumuzu avantaja çevireceğimize inanıyorum" şeklinde konuştu.

(SAM-SLH-Y)



26.01.2017 13:02:38 TSI

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