26 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / SAMSUN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Murzioğlu: "Gönül isterdi ki havaalanımız kapanmasın"

26 Ocak 2017 Perşembe, 12:58
Murzioğlu: "Gönül isterdi ki havaalanımız kapanmasın"
Murzioğlu: "Gönül isterdi ki havaalanımız kapanmasın"

(Fotoğraflı)

SAMSUN (İHA) - Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, "Gönül isterdi ki havaalanımız kapanmasın ama önümüzdeki süreçte elbirliği ile dezavantajlı durumumuzu avantaja çevireceğimize inanıyorum" dedi.
Türk Hava Yolları (THY) Samsun Müdürlüğü görevine atanan Hüseyin Talha Sürücü, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu'nu ziyaret etti. Ziyarette, Samsun TSO Meclis Başkanı Aydın Özvatan, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Haluk Akyüz ve Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan Serinkaya da yer aldı.

"Pist yapıldıktan sonra daha iyi olacak"
Ziyarette konuşan THY Samsun Müdürü Hüseyin Talha Sürücü, "Hepimizin bildiği gibi havaalanımız pist bakım çalışmaları nedeniyle 1 Mart-31 Mayıs 2017 tarihleri arasında kapalı kalacak. Mağduriyetin en aza indirilmesi amacıyla Merzifon, Ordu ve Sinop'taki havaalanlarına İstanbul'dan ek uçuş seferleri konuldu. Samsun'da bu yıl Temmuz ayında İşitme Engelli Olimpiyat Oyunları yapılacak. Samsun'un tanıtımı açısından düzenlenecek bu organizasyon çok önemli. Pist yapıldıktan sonra daha iyi olacak. Samsun, Karadeniz Bölgesi'nin en bilinir ve çevre şehirleri de etkileyen önemli bir şehir. Samsun THY Müdürlüğü olarak, sizlerin de desteğiyle yaşayacağımız dezavantajlı durumu avantajlı duruma dönüştürmek için el birliği ile çalışacağız" diye konuştu.

"Dezavantajlı durumumuzu avantaja çevireceğimize inanıyorum"
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Samsun TSO Yönetim Kurulu Üyesi Salih Zeki Murzioğlu, "Öncelikle yeni görevinizde başarılar diliyorum. Türk Hava Yolları son yıllarda çığır açtı. Yaptığı atılımlarla dünyada bir ekol oldu. Dünyada en çok noktaya uçuş yapan ve altı yıldır da Avrupa'nın en iyi havayolu şirketi seçilen THY'nin yaptığı yenilikler, uygulamalar olumlu yönde ilimize de yansıdı. Havaalanımızdaki uçak seferlerine paralel olarak yolcu sayımız da her geçen gün artıyor. Yatırımlar artıkça, şehir geliştikçe hava taşımacılığı gelişiyor. Hava yolu taşımacılığı alternatifleri artıkça kentler de gelişiyor. THY Samsun Müdürlüğümüzle uzun zamandır çok yakın ilişki içindeyiz. Samsun, hava, kara, deniz ve demir yoluna sahip Türkiye'deki dört ilden bir tanesi. Oda olarak her zaman sizlerin yanındayız. Yürüteceğiniz çalışma ve projelerde üzerimize düşen görev olursa da seve seve destek olmaya hazırız. Gönül isterdi ki havaalanımız kapanmasın. Ama sizin de ifade ettiğiniz gibi önümüzdeki süreçte elbirliği ile dezavantajlı durumumuzu avantaja çevireceğimize inanıyorum" şeklinde konuştu.
(SAM-SLH-Y)

26.01.2017 13:02:38 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Kaçak avlanan 148 ton hamsiye el koyuldu
YEREL

KAÇAK AVLANAN 148 TON HAMSİYE EL KOYULDU
Orta Karadeniz'de &quot;kış ortası su kuşu sayımı&quot;
YEREL

ORTA KARADENİZ'DE "KIŞ ORTASI SU KUŞU SAYIMI"
Vali Şahin'den kurumlara 'temizlik ürünü' talimatı
YEREL

VALİ ŞAHİN'DEN KURUMLARA 'TEMİZLİK ÜRÜNÜ' TALİMATI
Samsun'da FETÖ/PDY soruşturması
YEREL

SAMSUN'DA FETÖ/PDY SORUŞTURMASI

Fizikçilerden 'Kış Okulu'
YEREL

FİZİKÇİLERDEN 'KIŞ OKULU'
Samsunspor galibiyete odaklandı
YEREL

SAMSUNSPOR GALİBİYETE ODAKLANDI
Samsun'da uyuşturucu operasyonu
YEREL

SAMSUN'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU
Meteoroloji: &quot;Kara hazırlıklı olalım&quot;
YEREL

METEOROLOJİ: "KARA HAZIRLIKLI OLALIM"
Samsun kan bağışlıyor
YEREL

SAMSUN KAN BAĞIŞLIYOR
Samsun TSO bütçesi ibra edildi
YEREL

SAMSUN TSO BÜTÇESİ İBRA EDİLDİ
Orta Karadeniz'de kar uyarısı
YEREL

ORTA KARADENİZ'DE KAR UYARISI
Kan bağışında il plakası hedefi
YEREL

KAN BAĞIŞINDA İL PLAKASI HEDEFİ

Samsun'daki FETÖ/PDY davası
YEREL

SAMSUN'DAKİ FETÖ/PDY DAVASI

GÜNCELLEME - Samsun'daki silahlı yaralama ve darp
YEREL

GÜNCELLEME - SAMSUN'DAKİ SİLAHLI YARALAMA VE DARP
Samsun'da FETÖ/PDY soruşturması
YEREL

SAMSUN'DA FETÖ/PDY SORUŞTURMASI

Atakum'un üreten kadınlarına iletişim semineri
YEREL

ATAKUM'UN ÜRETEN KADINLARINA İLETİŞİM SEMİNERİ
İşletmelere 'yıllık işletme cetveli' uyarısı
YEREL

İŞLETMELERE 'YILLIK İŞLETME CETVELİ' UYARISI
Gürcan: &quot;Gelin tatlıya bağlayalım&quot;
YEREL

GÜRCAN: "GELİN TATLIYA BAĞLAYALIM"
Samsun'daki silahlı yaralama ve darp
YEREL

SAMSUN'DAKİ SİLAHLI YARALAMA VE DARP
MMO'da danışma kurulu toplantısı
YEREL

MMO'DA DANIŞMA KURULU TOPLANTISI
Gençlerden 'Askıda Ekmek' projesi
YEREL

GENÇLERDEN 'ASKIDA EKMEK' PROJESİ