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Vali Demirtaş, TEMSA'da incelemede bulundu

- Genel Müdürü Dinçer Çelik, TEMSA'nın yılda toplam 11 bin 500 adet araç üretim kapasitesine sahip olduğunu belirtti



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ADANA (İHA) - Adana Valisi Mahmut Demirtaş, kendi markası ile otobüs ve midibüs segmentinde olup, Adana'da üretim ve ihracat yapan Türkiye'nin önde gelen otomotiv şirketlerinden TEMSA'yı ziyaret etti.

Üretim tesislerinde gezerek, incelemede bulunan Vali Demirtaş, TEMSA Genel Müdürü Dinçer Çelik'ten bilgi aldı.

TEMSA Genel Müdürü Dinçer Çelik, TEMSA'nın Adana Üretim Tesisinin 4 bin adet otobüs ve midibüs, 7 bin 500 adet hafif kamyon olmak üzere yılda tek vardiyada, toplam 11 bin 500 adet araç üretim kapasitesine sahip olduğunu söyledi.

Tesiste üretilen araçlar hakkında açıklamada bulunan Çelik, yolcu ve turizm otobüslerinde Safir ve Maraton, şehirlerarası Prestij ve Opalin midibüsleri ile özellikle şehir içi toplu taşımacılık için geliştirilen Avenue otobüsler, ayrıca Amerika için TS45, TS35, TS30, TS35E ve Avrupa için Avenue, HD, Maraton LD, Midi Coach segmentinde ise MD9 ve MD7 otobüsleri ürettiklerini kaydetti.

Vali Demirtaş ise, TEMSA Genel Müdürü Dinçer Çelik'e verdiği bilgilerden dolayı teşekkür etti.

(ADN-Y)



26.01.2017 13:02:47 TSI

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