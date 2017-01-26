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YEREL HABERLER  / YOZGAT HABERLERİ
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Hediyelik ürünlere ilgi azaldı

26 Ocak 2017 Perşembe, 12:59
Hediyelik ürünlere ilgi azaldı
Hediyelik ürünlere ilgi azaldı

(Fotoğraflı)

Bahadır Muhlis Gökgül
YOZGAT (İHA) - Yozgat'ta Çapanoğlu Büyük Cami altıda hediyelik eşya satışı yapan iş yerlerinde, vatandaşın hizmetine sunulan testi, çanak, bebek beşiği, oklava ve ekmek tahtası gibi yöresel ürünlere ilgi kış aylarında azalıyor.
Toprak ve tahtadan yapılan el emeği ürünlerin satışını gerçekleştiren Yasin Yüce, "Yaz aylarında 3 aylık bir dönemde işlerimiz olur. Kışın çok iş yapamıyoruz. Hediyelik eşya satışı yapılan yerlerde işler sezonluk olur. Testi, çanak-çömlek, bebek beşiği, ekmek tahtası gibi ürünleri vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz. Testilerimizin üzerine Yozgat'ı simgeleyen figürler çiziyoruz. Fiyatlarımız 3 ila 10 lira arasında değişiyor. Yazın daha çok il dışından gelen yerli turistlerimiz ürünlerimizi talep ediyor." dedi.
Su ve süs testilerini Nevşehir Avanos'tan getirdiklerini belirten Yüce, Yozgat'ı simgeleyen Saat Kulesi, Yozgat Çamlığı Milli Parkı gibi figürleri testilerin üzerine resmedip hediyelik eşya olarak satışa sunduklarını söyledi.
Yozgat düğünlerinde testi kırmanın bir gelenek olduğunu da hatırlatan Yüce, kına geceleri için hazırlanan testilerin de ellerinde mevcut olduğunu dile getirdi.
(BMG-SK)

26.01.2017 13:03:50 TSI
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